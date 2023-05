José Escudero, champion de France de paella à Nîmes

Dix concurrents se sont affrontés ce samedi à Nîmes dans le premier concours de paella organisé à l'occasion de la Feria de Pentecôte. C'est José Escudero, de Fos-sur-Mer, ancien cadre dans le secteur social, actuellement en reconversion professionnelle qui remporte ce concours, le jour anniversaire de la mort de sa mère. C'est elle qui chaque dimanche cuisinait une paella pour garder un lien avec son pays d'origine. "On est une famille nombreuse et pour nous, la paella, c'était le lien avec le pays d'origine. Les choses que je connais aujourd'hui sur la paella, c'est elle qui me les a transmises. La paella, ça ne se mange pas tout seul dans sa cuisine. Ce sont des valeurs à partager, c'est le vivre-ensemble." Le jury présidé par Eric Gil, le champion du monde 2022 a jugé le visuel, l’odorat, la texture du riz, le goût et le socarrat, le riz très légèrement grillé au fond de l'ustensile. Grâce à cette première place, José Escudero pourra participer au championnat du monde paella en Espagne à Sueca en septembre 2023.

