Josée, 76 ans retrouve l'eau courante : "ça me donne envie de pleurer"

La situation de Josée s'améliore ! La communauté de communes Albères-Cote Vermeilles-Illibèris vient d'installer une citerne chez cette habitante de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales). Josée Duseau, âgée de 76 ans vit dans un mas isolé du reste du village et n'avait plus accès à l'eau depuis le 16 février dernier. France Bleu Roussillon avait rapporté son histoire et son appel à l'aide. Elle va retrouver l'eau courante dans sa maison.

Une citerne de 5000 litres remplie par la communauté de communes

Cette citerne d'une capacité de 5000 litres doit pouvoir fournir 50 à 100 litres d'eau quotidiennement à la septuagénaire. Installée ce mercredi après-midi, elle contient pour l'instant 2000 litres d'eau, de quoi tenir une vingtaine de jours. La communauté de communes prend à sa charge d'assurer le remplissage de cette citerne. De leur côté Josée Duseau et son fils Martial Rabasa vont entamer les démarches afin de raccorder la citerne au réseau d'eau de la maison.

