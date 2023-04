Joseph, 11 ans et handicapé, va courir le Marathon des Sables

Joseph, 11 ans, est trop content de faire le Marathon des Sables, savez-vous pourquoi ? "On prend pas de douche !" En réalité, il y a d'autres raisons : "Ça va être génial. Les paysages vont être extraordinaires, c'est une chance formidable de faire ça". Quand l'association Courir avec , basée à Moutiers-en-Retz, a proposé ce défi à Angèle, la maman de Joseph, elle a tout de suite dit oui : "J'ai trouvé ça génial, une chance incroyable pour lui de se dépasser. Et Joseph, je sais que c'est une sacrée force. Il va porter l'équipe haut dans les étoiles."

Et il va en falloir du courage pour courir 250 kilomètres en sept jours dans le désert marocain, sous 35 degrés et en autonomie alimentaire : "On va partir avec des sacs d'environ 10 kg avec tout le nécessaire pour sept jours, à savoir bien sûr la nourriture mais également le couchage, donc duvet et tapis de sol", raconte Jérôme Métairie, l'un des coureurs de l'association.

Ils seront 10 coureurs autour de Joseph, à se relayer dans les dunes du Sahara : "On a la passion de la course à pied, qu'on souhaite partager avec des enfants handicapés", explique Jérôme Métairie. Avant de partir, l'équipe s'est entraînée sur les plages vendéennes, à tracter la joëllette avec Joseph à bord. "Ils sont forts parce que pour aller dans le sable, c'est comme si tu faisais du vélo sur la plage : c'est impossible !", s'exclame l'enfant.

"Lui montrer que la vie vaut le coup et, même si elle est plus courte, elle sera plus intense"

Pour sa maman, Joseph a le bon profil pour relever le défi : "Il est encore capable de marcher donc c'est bien pour eux, il pourra aussi marcher un peu." Le garçon est atteint d'ataxie de Friedreich, une maladie neuromusculaire dégénérative. Participer au Marathon des Sables, "c'est lui montrer que tout est possible et que, même en situation de handicap, on déplace des montagnes". La seule chose qui fait peur à Joseph, c'est la nuit sous la tente à cause des serpents.

Angèle aime aussi l'enthousiasme créé autour de Joseph grâce à ce défi : "Ça le porte vraiment et ça l'aide à passer au-dessus de sa maladie, à l'oublier un peu. Pendant 10 jours, je sais qu'il ne va pas y penser du tout. C'est lui montrer que la vie vaut le coup et même si elle est plus courte, elle sera plus intense." La maman a elle-même sa propre association , dont le but est de "donner des ailes à son gentil petit diable".

Joseph et les 10 membres de l'association Courir avec s'envolent ce vendredi matin pour le Maroc. La première étape du Marathon des Sables démarre dimanche. La famille de Joseph sera présente à l'arrivée "pour les féliciter et voir toutes les étoiles qu'il y a dans ses yeux."

