Joséphine Baker au Panthéon : 35 collégiens de Saint-Ouen invités à la cérémonie

Chaineze, l'avoue, elle a "un peu la pression" de se retrouver à côté d'Emmanuel Macron, ce mardi 30 novembre, mais "le plus important, c'est d'être là pour Joséphine Baker", nous rappelle aussitôt la collégienne. Depuis des mois, elle prépare une exposition sur la vie de l'artiste franco-américaine avec des camarades de son collège à Saint-Ouen, le collège Joséphine Baker.

Une expo, des chansons pour connaître la vie de Joséphine Baker

"Je pensais que ce n'était qu'une artiste d'abord, puis après j'ai appris qu'elle avait été dans la résistance et qu'elle a fait d'autres choses incroyables... En plus, c'est la première femme noire [à entrer au Panthéon] Ca montre que les mentalités changent, qu'on est dans une nouvelle ère, et maintenant on doit continuer dans cette voie-là", assure l'adolescente.

Sophia, élève en 3ème, elle, a découvert l'engagement de Joséphine Baker contre la ségrégation raciale aux États-Unis. "Elle a fait un discours aux côtés de Martin Luther King mais il n'y a pas beaucoup de vidéos ou photos de cet événement c'est pour ça que j'ai été surprise".

La jeune fille regrette que la vie de cette grande dame ne soit pas d'avantage enseignée, dans les autres établissements, qui ne portent pas son nom. "Elle n'est pas dans les programmes scolaires, quand en cours d'histoire on parle de Martin Luther King, on ne va pas forcément nous parler d'elle et en musique, on apprend pas forcément ses chansons et je trouve ça dommage".

Cahier de musique d'Alexis en 6ème avec des chansons de Joséphine Baker © Radio France - Hajera Mohammad

"Un honneur de porter son nom" - Rémi, élève en 6ème au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen Copier

"Un honneur de porter son nom"

Dans ce collège, les élèves de 6ème ont bien appris le répertoire de l'artiste : J'ai deux amours, Blue Skies, ou encore sa reprise de L'Enfant de Strasbourg... la chanson préférée d'Alexis "L'histoire, les émotions que la chanson évoque, j'ai bien aimé", nous confie le garçon de 11 ans. "C'était une femme forte et je trouve qu'elle a fait beaucoup de choses pour la France et mérite d'entrer au Panthéon", "C'est encore plus un honneur pour nous, pour le collège de porter son nom", ajoute son camarade de classe, Rémi.

Joséphine Baker au Panthéon : 35 collégiens de Saint-Ouen invités à la cérémonie - REPORTAGE Copier