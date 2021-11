Joséphine Baker au Panthéon : "Un modèle d'engagement et d'humanisme" pour l'autrice de BD Catel

Joséphine Baker est, après Sophie Berthelot, la physicienne Marie Curie, les résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz et la femme politique Simone Veil, la sixième femme à entrer ce mardi au Panthéon. La Fécampoise Catel lui a consacré un album en 2016.

L'entrée ce mardi après-midi de Joséphine Baker au Panthéon, c'est "un plaisir, un honneur, un bonheur, elle le mérite tant" s'enthousiasme Catel Muller dit Catel. L'Alsacienne et Fécampoise d'adoption, a, avec José-Louis Bocquet au scénario, consacré à la Franco-Américaine une bande dessinée de plus de cinq cents pages. Depuis des années, dans une série intitulée Les clandestines de l'histoire, le couple travaille à quatre mains sur "ces femmes qui ont marqué l'histoire mais que l'Histoire a peu ou mal reconnues" :

Les livres d'histoire sont peuplés de héros masculins et très peu d’héroïnes, hormis Jeanne d'Arc ou Marie-Antoinette qui n'ont pas des destins très enviables - Catel

À la différence des autres héroïnes croquées par le couple, Alice Guy, Olympe de Gouges ou Kiki de Montparnasse, "Joséphine Baker était connue" raconte Catel, "mais connue pour l'image qu'elle laissait d'elle de la femme noire qui se déhanche nue avec une ceinture de bananes". Pour dépasser cette vision forcément réductrice, les deux auteurs se sont rendus aux quatre coins du monde, à Saint-Louis ou à New-York aux États-Unis, en France, au Maroc, en Turquie entre autres pour une véritable enquête d'investigation sur cette "icône emblématique des Années folles, artiste trépidante qui est devenue progressivement une humaniste militante" selon les mots de Catel.

Liberté, égalité...

Pour Catel, Joséphine Baker était une "personnalité intersectionnelle, un personne qui a subi simultanément plusieurs formes de discrimination". Et l'autrice de rappeler : "Elle était quand même une petite Américaine noire, illettrée, artiste, migrante qui a subi la violence, l'humiliation et la domination". Son arrivée en France via Cherbourg en septembre 1925 à bord du Berengaria marque le début de son émancipation. L'artiste, qui a enchanté le Tout-Paris et séduit Sydney Bechet, Man Ray, Le Corbusier, Grace Kelly ou encore Brigitte Bardot, devient Française lors de son mariage avec Jean Lion le 30 novembre 1937, il y a 84 ans jour pour jour.

Elle va se battre pour les valeurs fédératrices et républicaines de la France, la liberté, l'égalité et la fraternité - Catel

La liberté par "l'émancipation des Années folles avec son chant, la danse, son attitude et même sa sexualité libre" analyse la dessinatrice.

Pendant le Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker est résistante et accomplit des missions en Afrique du Nord au service du général de Gaulle mais l'artiste n'est jamais loin. Elle chante devant les soldats et aussi devant les GI's afro-américains et va se battre contre la ségrégation jusqu'à aller aux côtés de Martin Luther King lors de la marche sur Washington le 28 août 1963.

Elle affirme son envie de faire changer le monde et de voir régner cette égalité entre les noirs et les blancs - Catel

Elle est nommée sous-lieutenant, rédactrice de 1ère classe, échelon officier de propagande et affectée à l’État-major général de l'air en 1944.

Fraternité

Autre combat de Joséphine Baker, la fraternité dont elle fait preuve dans sa vie quotidienne : "Elle adopte douze enfants de nationalités, de religions, de couleurs différentes, sa tribu arc-en-ciel" rappelle Catel. La famille élit domicile au château des Milandes en Dordogne. C'est d'ailleurs l'un des ses enfants, Jean-Claude Bouillon-Baker, conseiller historique pour l'album, qui a contacté les auteurs pour écrire un livre sur sa mère. "On s'est dit bien sûr, Joséphine Baker ! On avait un autre projet, on a tout arrêté et on s'est vu dès le lendemain !" rapporte Catel.

Elle voulait montrer au monde que la fraternité universelle était possible. C'est une expérience que personne n'a reproduit depuis, même pas Angelina Jolie - Catel

Une panthéonisation politique ?

"Elle est fédératrice des valeurs républicaines, c'est une femme, migrante, peut-être que dans ce sens-là, c'est politique" concède Catel mais "en même temps, elle est un symbole de fraternité universelle. Du début à la fin de la vie, elle a été un moteur et un modèle pour les jeunes d'engagement et d'humanisme. On a vraiment besoin de ça aujourd'hui, je pense que ce choix-là est le bon".

Sur le fronton du Panthéon, il y a marqué Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. J'ai envie de dire Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante... aussi - Catel

Pour en découvrir plus sur Joséphine Baker, écoutez la série de podcasts en dix épisodes de France Bleu Périgord et des ateliers de création France Bleu. L'album Joséphine Baker de Catel et Bocquet est disponible chez Casterman.