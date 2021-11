Joséphine Baker au Panthéon : elle sera installée dans le même caveau que le loirétain Maurice Genevoix

Un peu plus d'un an après l'entrée au Panthéon de l'écrivain loirétain Maurice Genevoix, Joséphine Baker va prendre place, elle aussi, ce mardi, aux côtés des " grands hommes" et des "grandes femmes " de la Nation. Leurs cercueils seront installés dans le même caveau.

Il y a un peu plus d'un an, le 11 novembre 2020, Maurice Genevoix faisait son entrée au Panthéon avec " Ceux de 14", tombés pour la France lors de la Première Guerre Mondiale. Depuis cette date, l'écrivain et académicien, originaire de Châteauneuf-sur-Loire, occupait seul le caveau numéro 3 du Panthéon. Mais, la situation va changer ce mardi avec l'entrée au Panthéon de la franco-américaine, Joséphine Baker. Son cercueil sera installé à côté de celui de Maurice Genevoix.

Il y a quelque chose d'assez doux à les imaginer ensemble- le petit fils de Maurice Genevoix

" Je l'ai appris dans la presse" explique Julien Larère-Genevoix, le petit-fils de Maurice Genevoix. " Et je m'en réjouis. Je trouve que Joséphine Baker est un très beau symbole et il y a quelque chose d'assez doux à les imaginer ensemble". En fait, c'est un pur hasard si ces deux figures de la France se retrouvent côte à côte au Panthéon. " On vous avait laissé le choix de l'emplacement au Panthéon, on ne savait pas à l'époque combien de temps il resterait seul et qui le rejoindrait".

Julien-Larere Genevoix lors d'une conférence à Châteauneuf-sur-Loire © Radio France - Xavier Demagny

Deux figures, deux destins et un engagement pour la France

A priori, sur le papier, il n'y a pas de liens ni même de parallèle entre l'ancien poilu devenu écrivain et l'ancienne danseuse de music-hall, résistante et militante humaniste et antiraciste. Mais, pour Julien Larère-Genevoix, il y a chez les deux, " une volonté de servir et de s'engager pour la France". Il sait que les admirateurs de Joséphine Baker sont sans doute plus nombreux que ceux de Maurice Genevoix. " La tombe de Joséphine attirera sans doute plus de monde que celle de Maurice Genevoix. Mais du coup, ceux qui viendront se diront : qui est donc ce Maurice Genevoix à côté ? ". Indirectement, la Panthéonisation de Joséphine Baker permettra d'entretenir le souvenir et l'œuvre de Maurice Genevoix.