Joséphine Baker au Panthéon : "C'est une femme simple au destin extraordinaire"

La pétition "Osez Joséphine" va se réaliser puisque l'entrée au panthéon de Joséphine Baker doit se faire le 30 novembre prochain à Paris. La pétition en ligne a été lancée en 2019 par Laurent Kupferman. Il a relancé l'idée du philosophe Régis Debray qui avait évoqué une panthéonisation de Joséphine Baker dès 2013 dans les colonnes du journal Le Monde.

Une première réunion avec la famille en mai dernier

La pétition de Laurent Kupferman a recueilli sur internet près de 38.000 signatures dont celles d'un certain nombre de personnalités : Nicoletta, le photographe Jean-Marie Périer, Laurent Voulzy, Line Renaud, l'animateur Stéphane Bern, l'ancien ministre Jack Lang...Suite à cette pétition, une première réunion a eu lieu en mai dernier avec l'Elysée et la famille de Joséphine Baker, puis une deuxième réunion a été organisée avec Emmanuel Macron en juillet dernier avec les porteurs de cette pétition. Le président de la République a annoncé le 22 août dernier, l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker pour le 30 novembre 2021. La date a été choisie car elle correspond à la date de la naturalisation française de l'artiste née américaine.

"Elle sera la 81e personne la plus importante de l'histoire de France"

Entre la première tribune de Régis Debray et la panthéonisation de Joséphine Baker, il s'est écoulé huit ans. Pour Laurent Kupferman, "les combats qu'elle incarne n'ont jamais autant été d'actualité, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre toutes les formes de discriminations. Tout ses combats sont d'une actualité criante et c'est pour ça que c'est très fort son entrée au Panthéon. [...] Joséphine Baker sera la 81e personne la plus importante de l'Histoire de France".

C'est un modèle et c'est un exemple [...] Elle incarne la République du possible" Laurent Kupferman

Joséphine Baker sera la sixième femme à entrer au Panthéon

Joséphine Baker sera la sixième femme à faire son entrée au Panthéon. La première femme noire, la première artiste de scène et la première personnalité américaine à être panthéoniser. Laurent Kupferman propose de nombreux conférences sur la vie de Joséphine Baker, "tout le monde arrive à se projeter sur Joséphine Baker parce que c'est une femme simple qui connaît un destin extraordinaire. C'est pas une grande philosophe, c'est pas une grande scientifique ou une grande savante, c'est une femme ordinaire qui connaît un destin extraordinaire par ses qualités, par sa force d'engagement, par sa fidélité à son idéal et à son utopie [...] Elle incarne la possibilité de réaliser son destin".