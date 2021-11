Joséphine Baker au Panthéon : les enfants "sont très fiers" à l'école Joséphine-Baker de Dijon

Artiste de music-hall américaine naturalisée française, mais aussi résistante, militante contre le racisme et pour la cause des femmes, Joséphine Baker (1906-1975) deviendra mardi 30 novembre 2021 la première femme noire à entrer au Panthéon. Pour l'occasion, l'école qui porte son nom à Dijon, l'école Joséphine-Baker près de la Place Wilson, va aborder le sujet avec les élèves. En CE1, par exemple, les enfants vont étudier une bande-dessinée, "Les Culottées" de Pénélope Bagieux, ouvrage retraçant la vie de femmes ayant marqué l'histoire, dont Joséphine Baker.

"Comme c'est le nom de notre école, les élèves connaissent déjà cette personnalité"

Joséphine Baker, qui sera installée dans le même caveau que Maurice Genevoix, est loin d'être une inconnue pour les élèves de cette école dijonnaise. "Comme c'est le nom de notre école, les élèves connaissent déjà cette personnalité. Nous en parlons régulièrement, raconte Anaïs Fourneret, institutrice en classe de CE1. Par exemple, pour le 11 novembre, nous avions travaillé sur la résistance et sur le fait qu'elle s'y soit engagée. Ils sont très fiers d'avoir un nom d'école d'une personnalité aussi importante".

Pour elle, Joséphine Baker représente "un modèle de courage". "Ça nous permet d'aborder beaucoup de sujets différents, comme la lutte contre le racisme, l'émancipation des femmes, la liberté, la justice. On peut s'appuyer sur ses actes, qui sont forts", indique Anaïs Fourneret. Est-ce facile ou délicat d'aborder ces notions portées par l'histoire de Joséphine Baker ? "Ils sont assez épatants à cet âge-là. Pour eux, le racisme, l'émancipation des femmes, la liberté, l'égalité filles-garçons ... ce sont des choses très naturelles, répond l'institutrice. Quand on aborde les sujets, ils ont beaucoup de choses à dire, c'est très riche. Ils sont très ouverts et ils se rendent facilement compte de toutes ces notions".

Les élèves "sont très fiers d'avoir un nom d'école d'une personnalité aussi importante", raconte Anaïs Fourneret, institutrice en CE1

Les grandes figures historiques ont des vertus pédagogiques

Joséphine Baker n'est pas la seule figure historique utilisée en classe. Anaïs Fourneret raconte se servir également de l'histoire de deux autres femmes entrées au Panthéon : l'ancienne ministre Simone Veil - "un excellent modèle pour tous ses actes forts et son engagement" - et la double Prix Nobel (de physique et de chimie) Marie Curie - "elle a bouleversé la science et tout ce qu'elle a amené de par son engagement".

Joséphine Baker, mais aussi Simone Veil ou Marie Curie Copier