Joséphine Baker au Panthéon : "Maman aurait été heureuse"

Joséphine Baker est entrée officiellement au Panthéon. La cérémonie s'est terminée vers 19 heures ce mardi 30 novembre à Paris. Elle a été suivie depuis les Milandes en Dordogne où l'artiste a passé une partie de sa vie mais également au Panthéon par 2.000 invités sans compter le public réuni dans les rues adjacentes au monument.

A l'intérieur du Panthéon, 1.000 invités dont plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie : François Cluzet, Pascal Légitimus, Catherine Jacob et évidemment les enfants de la tribu Arc-en-ciel de Joséphine Baker. L'artiste a adopté 12 enfants aux quatre coins du monde entre 1954 et 1964. Huit étaient présents ce mardi à Paris : Akio, Brian, Marianne, Stellina, Mara, Jean-Claude, Noël...

Akio, l'aîné de la Tribu Arc en ciel estime que sa mère aurait "été heureuse de voir ceci, ce qui m'a le plus ému c'est de voir tous ces gens dehors, c'était son public, ce sont des gens qui ont toujours été fidèles. Ce sont les gens qui l'ont vraiment aimé. L'entrée de maman au Panthéon, elle n'aurait pas accepté de rentrer au Panthéon si elle n'avait pas été le symbole et la représentante de tous les oubliés de l'Histoire, des minorités, de tous ces gens qui font que nous vivons dans un pays agréable malgré tout ce que l'on retrouver à redire".

"C'était une cérémonie mémorable à la hauteur de la trajectoire de ma mère", affirme Brian, "digne, émouvante mais pas triste mais plutôt une forme de sérénité et peut-être une forme de joie intérieure pour beaucoup de participants". Mara a beaucoup apprécié le discours du Président de la République et notamment lorsqu'il raconte l'enfance de Joséphine Baker "je connaissais forcément l'enfance de ma mère mais quand c'est dit par une autre personne avec des mots simples et touchants, c'est très fort".

"C'était une cérémonie très émouvante" déclare Marianne, "qui reflète bien ce que maman représentait". La première fille adoptée par Joséphine Baker estime que le mapping vidéo devant le Panthéon "était d'une beauté extraordinaire". Juste avant l'entrée du cénothaphe (du tombeau vide et symbolique de Joséphine Baker), une projection vidéo en quatre tableaux a été projetée sur la façade du Panthéon pour raconter les quatre grandes facettes de sa vie : l’artiste libre, la résistante, la militante des droits civiques et la femme engagée contre le racisme aux Milandes.

Pour Jean-Claude, l'entrée au Panthéon de sa mère "c'est le summum, on ne peut pas aller plus haut, je le dit toujours costume qu'elle aimait le plus arborer, ce n'est pas les robes, c'est le costume militaire et là, se retrouver sous le drapeau français, c'est un honneur considérable".