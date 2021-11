Joséphine Baker au Panthéon : une artiste engagée avec l'armée française pendant la guerre

Saviez-vous que Joséphine Baker a été sous-lieutenant de l'Armée de l'Air ? L'artiste américaine, naturalisée française en 1937, s'est tout de suite engagée au début de la Seconde guerre mondiale pour la France. "Vous pouvez disposer de moi vous l'entendez", avait-elle déclaré au capitaine Jacques Abtey, chef du service du Contre-espionnage du 2e bureau de l'Etat-major. Joséphine Baker a 33 ans et elle est prête à donner sa vie à la France car elle considère que c'est la France qui l'a faite et qui l'a accueillie sans préjugés sur sa couleur de peau alors qu'elle n'avait que 19 ans.

Joséphine Baker recueille des informations lors des diners. - Service historique de la Défense

Des informations cachées dans ses partitions

Dès septembre 1939, Joséphine Baker effectue des missions de renseignement pour Londres. Elle transporte des documents secrets lors de ses tournées. Pendant ses concerts et pendant les diners, elle recueille de nombreuses informations. L'artiste cache des informations écrite à l'encre sympathique dans ses partitions mais aussi dans ses sous-vêtements. Pendant sa tournée, elle emmène avec elle en Espagne et au Portugal un certain nombre de personnes et d'agents de renseignements en les faisant passer pour des musiciens ou des artistes.

Une tournée de concert donnée gratuitement pour les soldats alliés

En parallèle, elle chante gratuitement devant les soldats américains, britanniques et français. En mai 1943, Joséphine Baker devient sous-lieutenant de l'Armée de l'Air, affectée à l'Etat-major. Elle devient "élève stagiaire rédactrice". Après le 8 mai 1945, Joséphine Baker part en Allemagne pour chanter auprès des prisonniers et des déportés libérés des camps. Elle est officiellement démobilisée le 8 septembre.

Joséphine Baker est démobilisée en septembre 1945 - Service historique de la Défense

En tenue militaire, Joséphine Baker se tient aux côtés de Martin Luther King

Environ un an plus tard, en octobre 1946, elle reçoit la médaille de la Résistance avec rosette avant de recevoir chez elle aux Milandes, en 1961, la Légion d'honneur à titre civil et la Croix de guerre avec palmes pour faits de résistance.

Lors du discours de Martin Luther King pendant la marche des droits et de la liberté à Washington, Joséphine Baker porte son uniforme de l'Armée française avec ses décorations.