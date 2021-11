Joséphine Baker au Panthéon : "Un exemple pour toutes les femmes" pour Jack Lang

L'ancien ministre de la Culture Jack Lang fait partie des toutes premières personnalités à avoir œuvré pour l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. En 2019, il signait la pétition "Osez Joséphine". Ce mardi 30 novembre, l'artiste et résistante franco-américaine fait son entrée parmi les "Immortelles". "C'est une personne iconique, symbolique, témoigne Jack Lang, invité du 6-9 de France Bleu Périgord. Une femme combattante et courageuse." Joséphine Baker est la sixième femme à entrer au Panthéon et la première femme noire. L'ancien ministre voit en elle un exemple : "j'espère que cette cérémonie donnera à toutes les femmes de France, quelles que soient leurs origines, le courage de pouvoir aller de l'avant et montrera aux hommes qu'ils doivent reconnaitre les droits de toutes les femmes."

Pour Jack Lang, cette cérémonie doit marquer un avant et un après dans notre société. "Ce qui compte c'est que cette entrée au Panthéon ne soit pas une manière de dire 'salut, bonjour Joséphine' et ensuite on oublie, explique-t-il. Il faut qu'elle nous accompagne dans les années qui viennent comme un exemple." Militante pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King, l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker envoie un message d'unité, c'est "un symbole de la disparition des discriminations, notre désir d'être une nation unie."