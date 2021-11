Joséphine Baker au Panthéon : "une maman qui tenait au respect et à la tolérance" raconte Stellina

Joséphine Baker pour le monde entier, juste "maman" pour la tribu Arc-en-ciel. L'artiste, militante et résistante a adopté 12 enfants venus du monde entier : Akio, Jean-Claude, Brian, Marianne, Mara, Noël, Koffi, Luis, Jari, Moïse, Luis et Stellina. Ils seront tous présents (sauf Moïse décédé) à la cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker ce mardi 30 novembre à Paris.

Un maman qui tenait à l'éducation

Stellina est la petite dernière, elle a été adoptée à Paris en 1964. Elle n'a que 11 ans lorsque Joséphine Baker meurt. Elle raconte aujourd'hui ses souvenirs avec sa maman et ce lien si particulier : "Elle se levait tôt le matin, elle enfilait une djellaba et un turban et moi je me levais tôt aussi pour avoir un moment privilégié avec elle, car quand on est 12 enfants, on veut ce genre de moment".

Stellina Baker "c'était une maman sévère, élevée à l'Américaine" Copier

Stellina Baker décrit une maman sévère qui d'un seul regard à table pouvait faire comprendre à l'un de ses enfants qu'il était puni et qu'il devait aller dans sa chambre. "C'était une maman qui nous écoutait, elle tenait à l'éducation". Stellina raconte que leur mère leur apprenait à être respectueux et tolérant et ce, avec tout le monde, "qu'on soit prince ou non". Des principes qui restent gravés dans la mémoire de Stellina. Elle se souvient aussi d'avoir assisté à l'une de ses dernières représentations à Bobino, quelques jours avant sa mort "je me souviens que c'était un triomphe, tout le monde était debout en train de l'applaudir et moi je ne me rendais pas compte, je disais "c'est ma maman, c'est ma maman".

Prête à tout pour ses enfants

Brian Bouillon-Baker, le 7e de la fratrie, se souvient d'une maman dévouée pour sa tribu. Il raconte notamment une anecdote à Paris sur les champs Elysées : "lors d'un passage à un feu, ma mère se mettant les bras en croix devant les automobilistes, et disant écrasez-moi mais n'écrasez pas mes enfants, et nous on voulait pas de faire remarquer et on se disait "ça c'est encore maman qui nous fait un plan"

à lire aussi Joséphine Baker : un nouveau livre publié par son fils avant la panthéonisation

Une enfance marquée par le château des Milandes

Un maman qui voyage beaucoup, elle emmène parfois sa tribu, sinon ils restent aux Milandes avec une partie de la famille de Joséphine et les nounous. Joséphine Baker est sur scène mais elle rentre souvent, elle n'a jamais raté noël se souvient Mara, 10e enfant de la tribu. En 1968, les enfants quittent le château des Milandes car il est vendu aux enchères à cause des dettes. Avant de partir, les enfants ont gravé leurs initiales dans la pierre du château.