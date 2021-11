Joséphine Baker : de l'idée à la décision, l'histoire d'une panthéonisation

Alors que Joséphine Baker, cette femme noire, franco-américaine, libertaire et résistante entre au Panthéon ce 30 novembre, retour sur huit ans qui ont concrétisé l’idée de l’écrivain et philosophe Régis Debray.

L’idée est lancée en 2013, par l’écrivain et philosophe Régis Debray :“Et si Joséphine Baker entrait au Panthéon ?” Il signe une tribune dans le journal Le Monde le 16 décembre. “Il s'agit de mettre un peu de vie dans un lieu lugubre et assez collet monté comme le Panthéon”, mais aussi de “transformer une panthéonisation qui est un geste pieux et passablement conformiste, un geste tourné vers le passé, en quelque chose d'actif, d'émancipateur tourné vers l'avenir” explique Régis Debray à France Bleu Périgord.

Objectif : davantage de femmes au Panthéon

A l’époque, le président du centre des monuments nationaux, Philippe Bénaval, vient de rendre un rapport au président François Hollande qui cherche à redorer l’image du Panthéon. Parmi les 20 propositions, le document préconise de “rendre hommage à des femmes du XXe siècle incarnant un message fort d’engagement républicain.” Il s’agit en premier lieu de réparer l’immense déséquilibre entre les hommes et les femmes qui ont pu rentrer dans le sanctuaire. Et il faut qu’elle ait vécu récemment pour permettre aux citoyens de s’identifier.

Ce rapport est basé entre autres sur une consultation en ligne, à laquelle ont répondu 30.000 internautes. Parmi les femmes suggérées : Olympe de Gouges, Germaine Tillon, Louise Michel, Simone de Beauvoir, Lucie Aubrac, Simone Veil, Georges Sand ou encore Sœur Emmanuelle.

En 2013, la famille de Joséphine Baker réagit favorablement à l’idée soumise par Régis Debray. Jean-Claude Bouillon-Baker estime au micro de France Bleu Périgord que la polémique a le mérite de soulever des “erreurs” sur la vie de sa mère, comme sa supposée relation amoureuse avec Colette, par exemple. Et c’est important car la famille peut bloquer le processus : en 2009, le fils d’Albert Camus avait refusé la proposition de Nicolas Sarkozy de transférer les cendres de son père au Panthéon, y voyant un “contresens” sur la vie de l’auteur de L’Homme révolté.

Deux autres résistantes choisies

Mais en 2014, François Hollande choisit finalement deux autres femmes résistantes : l’ethnologue Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, la nièce du général. Deux amies intimes, déportées toutes deux à Ravensbrück pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont fait leur entrée au Panthéon en 2015 aux côté de deux hommes : Pierre Brossolette et Jean Zay.

L’idée fait donc long feu mais les braises couvent. En septembre 2020, Emmanuel Macron rend hommage à la Périgourdine d'adoption lors de la cérémonie commémorant les 150 ans de la République qui se déroule... au Panthéon.

Début 2021, l’écrivain Laurent Kupferman, ranime l’idée et lance une pétition en ligne intitulée “Osez Joséphine Baker au Panthéon !”. Elle est signée par de nombreuses personnalités. Les arguments sont légions : Joséphine Baker est “artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la IIe guerre mondiale dans l'Armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis d'Amérique et en France aux côtés de la Lica, Chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre 1939-1945 avec palme, Médaille de la Résistance (avec rosette), Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre”.

Cette fois, c'est la bonne. La pétition récolte 37.000 signature. Et le 22 août, Emmanuel Macron annonce que "Née Américaine et ayant choisi la France, par ses engagements et combats, Joséphine Baker a porté haut la devise de la République française. Le 30 novembre 2021, elle entrera au Panthéon."