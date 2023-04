Josette Torrent en promotion pour son livre "mes petits-enfants ont découvert ce que je faisais à la télé"

Ce samedi, Josette Torrent était en dédicace dans la librairie Cajelice à Perpignan. Plus d'une trentaine de personnes sont venues assister à la lecture puis échanger avec la résistante et les deux journalistes qui ont participé à la rédaction de son livre "J'avais douze ans et j'étais résistante". Une étape, dans sa tournée de promotion de l'ouvrage après une multitude d'interviews et de passage sur les plateaux télés françaises.

ⓘ Publicité

"Ils étaient tous fiers de venir avec moi sur des plateaux"

"Je le fais pour les deux jeunes, parce qu'ils ont fait un sacré boulot" explique la résistante en désignant ses coauteurs Johanna Cincinatis et Olivier Montégut. Car à 93 ans assurer deux semaines d'entretien et tournage pour promouvoir son livre, même soutenue par sa fille Joselyne Camps, c'est un effort.

Une trentaine de personnes sont venues faire dédicacer leur ouvrage par Josette Torrent et ses deux coauteurs. - Joselyne Camps

"A Paris j'ai étais trimballée partout" s'amuse la dame. "Des interviews, des studios, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je crois que je suis passée partout" résume-t-elle. Invitée par plusieurs médias, la Perpignanaise s'est rendue à Paris, où plusieurs de ses petits-enfants l'ont accompagnée. "J'ai deux petites filles qui sont montées à Paris avec ma fille et une arrière-petite-fille qui a 17 ans. Ils étaient tous fiers de venir avec moi sur les plateaux. C'était une expérience pour elles. J'ai tous mes petits-enfants qui m'ont suivie à la télé. Et j'avais mes petits-fils qui me disaient "Mamie on est fiers de toi", parce qu'ils connaissaient rien bien sûr. Ils ont découvert leur grand-mère là" confie Josette Torrent.

loading