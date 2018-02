Argenton-sur-Creuse, France

Il a réussi à capter l'attention des élèves pendant près de deux heures. Dans le CDI (Centre de Documentation et d'Information) de la cité scolaire Rollinat, Joude Jassouma raconte son parcours. Professeur de français à Alep, il fuit la guerre en juin 2015, via la Turquie, puis la Grèce. Là, il s'inscrit au programme européen de répartition des réfugiés syriens dans les différents pays de l'Union. « Ca aurait pu être la Lituanie, l’Allemagne ou les Pays-Bas, ça a été la France » explique dans son excellent français le trentenaire.

Un projet pédagogique pour toute l'année

Cette histoire, il l'a racontée dans un livre paru en mars 2017 : Je viens d'Alep, itinéraire d'un réfugié ordinaire. C'est en entendant parler de l'ouvrage qu'Olivia Auger a eu l'idée de faire travailler ses élèves dessus : « Ma classe de 3e l'a lu dans le cadre de l’étude de l’autobiographie. Les élèves vont être amenés à créer une émission autour du thème des fuites de l'oppression vers l'ailleurs ». Une classe de seconde va préparer une exposition sur le même thème. Selon la professeure, il y avait au début beaucoup d'interrogations de la part des jeunes : « _ils avaient des difficultés à comprendre le contexte géopolitique_. Il a fallu expliquer. Il a fallu aussi casser certains préjugés, notamment par rapport à l’argent que touchent les migrants ».

Joude habite aujourd'hui dans un petit village d'Ille-et-Vilaine avec sa femme et leurs deux filles. Il a obtenu l'asile et vient de décrocher un CDI. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des préjugés cassés

La rencontre a, semble-t-il, permis aux adolescents d'éclaircir certains points. « Quand on écoute les médias, raconte Alexandre, on a l’impression qu’il y en a 500.000 et qu’ils arrivent tous chez nous mais ce sont des gens qui ont besoin d’aide ». Lucie estime avoir beaucoup appris grâce à l'histoire de Joude : « ça nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment. Ca n’est pas facile, on est loin de tout ça. Là c’est vraiment une personne qui l’a fait, qui l’a vécu ». La jeune fille a été choquée par le passage sur la traversée de la mer Egée, entre Turquie et Grèce, et par le rôle des passeurs : « abuser des gens, ça ne se fait pas ». Lucas, lui, a tellement aimé le livre qu'il a encouragé ses proches à le lire : « C’est un livre qui est accessible à tout public. Ma mère n’aime pas lire, je le lui ai fait lire et elle a adoré ».

Informer les générations futures

Joude Jassouma se rend cinq à six fois par mois dans des établissements scolaires. Il vient de décrocher un CDI dans une agence de voyages, mais compte tout de même poursuivre ses déplacements à la rencontre des jeunes : « J’aime travailler avec les élèves parce qu’ils sont la génération future et donc il faut qu’ils comprennent ce qui se passe autour d’eux. La France est un pays d’asile, une terre d’accueil. Il faut expliquer ce qu’est un réfugié et pourquoi nous sommes là ».