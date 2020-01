Joué-les-Tours : des heures calmes pour faire tranquillement ses courses au supermarché

Joué-lès-Tours, France

Si vous aimez le calme et les ambiances feutrées, vous pouvez désormais faire vos courses pendant 2 heures par semaine au Super U de Joué-les-Tours. Tous les mardis, de 13h30 à15h30, le magasin baisse les lumières, coupe la sonorisation et les vidéos de promotion en bout de rayon, éteint le bip des caisses.... "Une initiative venue de salariés de l'enseigne commerciale" comme l'explique le propriétaire Mathieu Devaulx de Chambord. "Le but est de favoriser les achats et le confort des personnes souffrant de troubles autistiques. L'idée est venue d'un groupe de collègues du groupe Système U qui était concerné par cette maladie. J'ai trouvé l'idée excellente et je l'ai mis en place depuis la fin 2019. Les retours sont excellents. Même les clients qui ne souffrent pas de troubles particuliers trouvent ça très agréable".

Mais cet éclairage réduit ne convient pas forcément à tous les clients : "On y voit pas toujours très clair dans le magasin", explique ce retraité. pourtant les personnels du supermarché y trouvent leur compte comme cette hôtesse de caisse. "C'est très agréable d'avoir un temps calme comme ça dans la semaine, sans musique, sans appel micro, sans TV. On est fatigué avec le bruit quand on rentre le soir".