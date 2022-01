Joué-lès-Tours : enseignants, parents et élèves bloquent le collège contre la menace d'une fermeture de classe

C'était journée blanche ce mercredi 26 janvier au collège Beaulieu de Joué-lès-Tours, à la suite d'un mouvement orchestré par les enseignants, parents et élèves, sans soutien officiel des organisations syndicales. Réunis devant les grilles cadenassées de l'établissement, ils ont fait part de leur mécontentement et de leur craintes liées à la fermeture d'une classe envisagée pour l'année prochaine.

La faute à une baisse de la dotation horaire (36 heures sur l'année d'après les enseignants), c'est-à-dire les heures d'enseignements accordées par l'Académie au directeur d'établissement. "C'est en baisse pour la troisième année et l'an dernier on a déjà eu une suppression de classe" explique Isabelle Girardeau, professeure de français, latin et grec. "Cette baisse de dotation nous laisse deux choix" poursuit Romain Vilaud, enseignant d'histoire-géographie "soit on supprime toutes les options au collège comme les langues renforcées, le sport ou le grec en gardant des effectifs à peu près corrects, soit on accepte de fermer une classe et cette fois-ci les élèves seront 30 par classe."

Le collège Beaulieu a perdu une quarantaine d'élèves depuis 2019

Un choix que refusent les enseignants, soutenus par deux associations de parents d'élèves, la FCPE et l'AIPE. "Ma fille fait de l'anglais renforcé donc on est un peu inquiet quant à la possibilité qu'elle poursuive l'année prochaine et ensuite au lycée" explique Jacques, venu avec d'autres parents d'élèves dès 8h pour bloquer le collège, "dès le moment où il y a moins d'heures de cours attribuées, effectivement on peut être inquiet sur les conditions d'enseignement et sur la possibilité de maintenir ou pas des options puisque les chefs d'établissement doivent trancher. Et quand ils n'ont pas assez de moyens, ce sont les élèves qui en subissent les conséquences." Plusieurs dizaines d'élèves se sont également joint au mouvement, pancartes à la main.

Des pancartes ont été érigées devant l'établissement. © Radio France - Romain Dézèque

Le Directeur académique (Dasen) Christian Mendivé s'est rendu sur place en fin de matinée pour trouver une solution face à cette situation "inédite". Contacté par France Bleu Touraine en fin d'après-midi, le Dasen assure que la dotation horaire s'adapte aux prévisions d'effectifs de la rentrée 2022. Or, l'établissement - qui a perdu une quarantaine d'élèves depuis 2019 selon l'Académie - perdrait l'équivalent d'une classe à la rentrée prochaine. Tout se joue donc, comme chaque année, sur les estimations d'effectifs. Si celles des parents d'élèves et des enseignants sont confirmées dans les prochains mois, alors le Dasen "abonderait" la dotation, ce qui permettrait le maintient d'une classe en 3ème.