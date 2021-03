Dès ce jeudi 1er avril, le centre aquatique Bulle d'O de Joué-lès-Tours rouvre partiellement ses portes. Mais sous certaines conditions.

Joué-lès-Tours : le centre aquatique Bulle d'O rouvre partiellement ses bassins à partir du 1er avril

Différents créneaux et bassins seront attribués pour les publics. Ainsi, seul le bassin extérieur sera accessible au grand public. Pour y accéder, il faudra réserver un créneau à partir de ce lundi 29 mars à 14h sur le site (publics prioritaires et grand public) resa.bulle-d-o.fr ou au 02.47.40.24.80.

Les bassins intérieurs seront réservés aux publics prioritaires présentant obligatoirement un justificatif à l’entrée.

Respect stricte des mesures sanitaires

Le port du masque sera obligatoire de l’entrée jusqu’à la tenue de bain et sur le bord du bassin lors de regroupement. De plus, le port du bonnet de bain sera obligatoire dans l’eau. .