Joué-lès-Tours : le centre de vaccination du Clos Neuf transféré au Palais des Sports Marcel Cerdan

Trop petit et pas adapté à la "montée en puissance" des injections, le centre de vaccination du Clos Neuf de Joué-lès-Tours va être transféré au Palais des Sports Marcel Cerdan. Il sera opérationnel le 31 mai, indique la Ville dans la communiqué, ce mercredi.

Le nouveau centre sera accessible pour les personnes à mobilité réduite, desservi par le tram et le bus Fil Bleu et doté de plusieurs parkings à proximité. Il comptera six lignes de vaccination au lieu de deux actuellement au Clos Neuf. Cela permettra "de vacciner entre 3.600 et 4.000 personnes par semaine", assure la mairie de Joué-lès-Tours.