Joué-les-Tours : "le machisme dans les casernes de pompiers, ça existe encore mais juste pour rigoler"

C'est ce mercredi que sort au cinéma "Les hommes du feu" de Pierre Jolivet. Un film France Bleu qui raconte la vie au quotidien d'une femme dans une caserne. Les femmes pompiers ont intégré depuis quelques années déjà le corps des sapeurs pompiers. Professionnelles ou volontaires, elles sont de plus en plus nombreuses à exercer ce métier. C'est le cas de Eugénie Afonso Pimentel à Joué les Tours.

Plus ça va et plus on est accepté, à partir du moment où on fait ses preuves. Au quotidien, ça se passe bien à condition d'avoir un minimum de caractère