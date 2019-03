Joué-les-Tours : Les habitants de la Rabière veulent changer l'image de leur quartier

Joué-lès-Tours, France

Depuis la création de ce collectif, les fondateurs ont organisé une fois par mois des réunions avec les habitants du quartier : "au début, il y avait surtout des parents", explique Aziza l'une des fondatrices " et au fur et à mesure, les jeunes sont venus dire leurs maux avec des mots et nous, on a voulu comprendre".

Mettre en parole toute la souffrance de ce quartier - Nora l'une des fondatrices du collectif

"La goutte de trop, ça a été le nombre impressionnant de voitures qui ont brûlé, c'est une violence, certes" explique Aziza "mais ça exprime quelque chose que nous mêmes habitants de la Rabière on a pas compris !"

Ce mercredi 20 mars, des habitants du quartier de la Rabière sont venus exposer les paroles et les mots recueillis au cours de leurs débats sur des pancartes accrochées face à la mairie de Joué-les-Tours. Ces pancartes expriment à la fois les problèmes du quartier, mais aussi les espoirs de ceux qui les ont rédigées.

Rassemblement devant la mairie de Joué-les-Tours du collectif Stop Violences dans le quartier de la Rabière © Radio France - ©Marie-Ange Lescure

Un peu trop de répression pas assez de débat

Ils souhaitent tous que leur quartier perde son image de "zone de non-droit". Nora vit à la Rabière depuis 1982, elle est l'une des fondatrices de ce collectif : "On parle de zone de non-droit, mais ce n'est pas ça ! Nos quartiers sont vivants ! Oui, il y a de la jeunesse qui en a marre, qui crie son mécontentement. Nous sommes des citoyens à part entière. Dans nos quartiers, il manque des subventions et on vit au jour le jour".

Les fondateurs du collectif estiment qu'il n'y a pas assez de moyens, de subventions mis dans ce quartier. "Il manque aussi de structures qui puissent accueillir les jeunes plutôt que de les laisser dehors" explique encore Aziza. "Ils ne demandent pas grand-chose, ils veulent être considérés, qu'il y ait du dialogue, et tout ça permettra du mieux-vivre."