Joué-lès-Tours : les pulls de Noël Lidl font un carton

Après les baskets et les claquettes, Lidl a encore créé la sensation avec un nouveau vêtement kitch vendu sur une durée limitée. Ce jeudi 16 décembre, l'enseigne allemande proposait une série de pulls de Noël décorés du logo de la marque. Un objet qui a encore fait sensation puisqu'en deux heures tout les Lidl étaient en rupture de stock. Au magasin de Joué-lès-Tours, une vingtaine de clients étaient au rendez-vous dès l'ouverture du magasin pour espérer pouvoir revenir avec le Graal des pulls de Noël.

Ça aurait pu être violent - une cliente

Dix minutes après l'ouverture du magasin, Julie, 37 ans, ressort avec trois pulls de Noël Lidl. Elle est passée exprès au magasin juste avant d'aller au travail. Pour elle c'est un modèle unique en son genre. "J'en ai pris un pour moi, mon compagnon et mon fils. Ils ne coûtent pas cher du tout et en plus ils ont un côté vintage que j'aime beaucoup", insiste cette habitante de Chambray-lès-Tours. Pourtant, elle n'a pas dû faire de cadeaux à ses voisins et voisines pour dégoter ces trois pulls moches. "C'était vraiment le parcours du combattant, il fallait voir les réactions des gens juste pour un pull, c'est assez affligeant. Ça aurait pu être violent", affirme Julie.

En une matinée, le stock de pulls de Noël du Lidl de Joué-lès-Tours a été dévalisé par les clients. © Radio France - Jean Rinaud

Un pull "presque classe" et accessible

Patrick, lui, reste bouche bée face à l'ampleur du phénomène, il a emmené sa femme qui voulait absolument offrir des pulls à ses petits enfants, et elle n'est pas ressortie indemne. "Elle s'est battue gentiment, mais ça ne m'étonne pas, aujourd'hui même pour un pull de noël les gens ne se font pas de cadeaux", confie Patrick. Des pulls principalement attractifs pour leur prix : 9,99 euros l'unité. C'est donc une vraie bonne affaire pour Nicolas, 23 ans, de Joué-lès-Tours. "J'ai déjà raté les chaussures et les chaussettes donc je voulais absolument avoir les pulls. Ils sont vraiment beaux. Aujourd'hui c'est presque classe de porter du Lidl", insiste le jeune homme.

Des clients déçus

En une heure, il ne restait quasiment plus aucun pull au sein du magasin de Joué-lès-Tours . Magalie est arrivée un petit peu trop tard et elle repart avec beaucoup de déception "Je n'ai pas trouvé ma taille, c'est dommage. Je ne pensais pas qu'ils allaient partir aussi vite, car là pour le coup, on ne peut pas dire que ce soit un vêtement très sexy".

En une journée, les reventes sur Le Bon Coin ont explosé. - Capture d'écran - le bon coin

Des pulls revendus 50 fois leur prix

Beaucoup surfent d'ailleurs sur cet effet de mode et sur la rareté des produits Lidl pour en faire un business et revendre les pulls sur des sites comme Le Bon Coin ou e-bay. Certains pulls sont revendus jusqu'à 50 fois leur prix d'origine. Un pull qui devrait donc faire sensation pour le réveillon. Comme quoi, le bon goût ne tient qu'à un fil.