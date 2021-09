Joué-lès-Tours : une aide municipale de 600 euros aux jeunes qui veulent passer le permis, sous conditions

La mairie de Joué-lès-Tours veut aider les jeunes de 18 à 25 ans qui ont besoin de leur permis de conduire pour aller travailler ou se former. Elle va leur proposer une aide de 600 euros en échange de 35h de bénévolat.

Le permis de conduire coûte cher, parfois bien trop cher pour certains jeunes. La mairie de Joué-lès-Tours se propose de financer près de la moitié de son montant, soit 600 euros, aux jeunes jocondiens de 18 à 25 ans, sans condition de ressources. Mais pas sans conditions du tout.

Le jeune doit avoir un projet

Il faudra d'abord que le jeune prouve l'existence d'un projet, d'emploi ou de formation, qui nécessite pour lui d'avoir son permis. Dans ce cas-là, la mairie pourra alors lui faire ce chèque de 600 euros. Car Valérie Turot, la première adjointe de Joué-lès-Tours en charge de la jeunesse, le sait bien. Sans permis, il est bien difficile de s'insérer. "L'un des freins majeurs, c'est la mobilité. Mais pour passer le permis de conduire, ça coûte cher. C'est un coût trop élevé pour certaines familles et certains jeunes".

A 18 ans, Margaux a déjà décroché son permis et elle peut en témoigner. Sans cela, cette étudiante ne pourrait pas travailler le samedi. "Je vais au travail en voiture, pour le moment avec la voiture de mes parents. J'habite dans une campagne. Et sans permis, sans voiture, je suis totalement coincée".

Il devra aussi en passer par le bénévolat

Autre condition fixée, le jeune doit s'engager à réaliser 35h de bénévolat, au sein de la mairie ou dans une association. Valérie Turot ne voulait pas signer "un chèque en blanc". "Ça peut créer une vocation de bénévolat. On manque de bénévoles. Et puis aussi construire la citoyenneté, avec, à un moment donné, la satisfaction de donner quelques heures pour les autres et puis d'être utile à la communauté".

Un pacte que Monir signerait bien volontiers. Il n'a que 15 ans mais il va déjà entamer la conduite accompagnée. Il sait que ça coûtera à ses parents plus de 1200 euros. "Ca ne me dérange pas. C'est un bon marché !"

L'aide de la mairie pourra d'ailleurs s'ajouter aux autres dispositifs existants. Les jeunes pourront s'inscrire dans ce dispositif dans le courant du mois d'octobre. Les candidats devront compléter un dossier, puis être reçus par une commission pour un entretien de motivation.