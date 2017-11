Jouets de filles, jouets de garçons : encore beaucoup de stéréotypes

Noël approche. Les catalogues inondent les boites aux lettres. Avec toujours beaucoup des clichés : le rose, les princesses ou les dînettes pour les filles. Le bleu, les super-héros et les boites à outils pour les garçons. Qu’en pense-t-on dans l'Yonne ?

Sur les catalogues, dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés, il y a de plus en plus de jouets mixtes, mais il y aussi, toujours, des univers de filles (couleur rose bonbon) et des univers de garçons (en noir et bleu). Dans les univers de filles, on s’occupe des autres, on s’occupe de soi, on joue avec des princesses et des princes. Dans les univers de garçons, on répare, on produit, on joue à être un super héros.

Sandrine, la responsable du magasin "King Jouets" à Monéteau, reconnait que les stéréotypes ont la vie dure : "Pour les grandes marques, que ce soit Playmobil ou Légo, on a des gammes bien spécifiques pour les filles et pour les garçons. Il y a la gamme Freinds, par exemple, chez Légo, pour les filles… Pareil chez Playmobil. Et puis les objets dérivés des dessins animés sont aussi très différenciés : Cars par exemple, pour les garçons, La reine des neiges pour les filles…"

Mais la commerçante note aussi des efforts, de la part des professionnels : "Dans les catalogues, on commence à voir l’image du petit garçon par exemple dans l’univers de la cuisine". Et puis les parents sont de plus en plus concernés par ces questions, selon elle : "certains clients veulent intervertir les univers chez leurs enfants : la ferme pour les petites filles et la pâtisserie ou le ménage pour les garçons… c’est relativement minoritaire mais ça arrive …"

Dans le magasin, Claudette et son mari cherchent des cadeaux pour leurs petits fils : "les trains, les camions de pompiers, les tracteurs…". Jouets de filles, jouets de garçons : ils ne voient pas le problème. "On ne va quand même pas offrir des coffrets Barbie à nos petits fils !", rigole monsieur, "et si réellement le gamin nous demandait des trucs de filles, on dirait OK mais dans quel but ? Parce que ce n’est pas courant, quand même".

Pas courant ? Dominique, une autre grand-mère rencontrée dans les allées du magasin, n’est pas d’accord : "j’ai eu trois garçons, dont un qui adorait les jouets de filles. Eh bien il a reçu des jouets de filles, notamment une cuisine, des choses comme ça. Et pourquoi pas ? Il a 30 ans aujourd’hui, ça ne l’a jamais gêné !"

Un peu plus loin, Huguette, maman de 2 filles et 2 garçons, estime qu’il faut respecter les désirs des enfants, sans pour autant faire une fixation sur la question du genre. "Quand ils sont tout petit, c’est très important de ne pas dire non. On entend encore parfois "mais non c’est un jouet de fille", c’est dommage. Après, je pense qu’un petit garçon ne va pas se diriger automatiquement vers des poupées Barbie. Faut-il absolument lui en mettre une dans les bras sous prétexte que c’est important pour les petits garçons de jouer à des jeux de filles ? Je pense qu’on en rajoute beaucoup."

Ne rien interdire, c'est aussi le conseil de Renaud Matuchet, psychologue à Auxerre : "Aujourd’hui, pour l’ensemble de la pédopsychiatrie c'est clair : il n’y a pas d’inquiétudes à avoir si un petit garçon joue à la poupée ou si une fille joue aux petites voitures. Les jeux destinés au sexe opposé permettent finalement aux enfants de se construire une identité plus riche".

Pour ce professionnel, il faut être vigilant à ne rien imposer, mais sans forcer le trait. Offrir une boite à outils à une petite fille plutôt qu’une dînette ? "Pourquoi pas, si elle le demande ! Dans ce cas ça a un sens ! Si c’est nous, ça veut dire qu’on projette nos craintes ! "

Pour autant, il est selon lui toujours intéressant de varier les jouets des enfants : "en fonction des jouets choisis, on va pouvoir entraîner, stimuler certaines capacités. Les jeux de construction ne stimulent pas les mêmes sens qu’une dînette, par exemple. Donc oui, il est intéressant de contrebalancer, sans plus, sans trop en faire."

Le spécialiste précise d’ailleurs qu'avant l'âge de 3 ans, les enfants jouent spontanément avec les même jouets, sans aucune notion de genre.

