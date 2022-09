Joueuse régulière depuis quinze ans, elle remporte 1 million d'euros à l'Euromillion à Manduel

Une habitante de Manduel, dans le Gard, vient de gagner un million d'euros au tirage de l'Euromillion. Il s'agit d'une joueuse particulièrement fidèle. Elle joue depuis quinze ans, et joue toujours les mêmes numéros. Mais elle est désormais millionnaire .. grâce à son code My million. Elle avait validé son abonnement juste avant de partir en vacances au début du mois d'aout et c'est à son retour qu'elle a appris la bonne nouvelle. "Je suis assidue, quand je pars en vacances, je fais un abonnement avec toujours les mêmes numéros !" a-t-elle confié à la Française des Jeux.

Elle rêve maintenant de pouvoir s'acheter une villa et s'offrir des voyages. Normalement, elle devrait pouvoir se faire plaisir !