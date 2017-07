Jour 4 : 5h et demi de marche prévue aujourd'hui pour nos 16 marcheurs de l'Himalaya

Tous les jours nous suivons l'opération Himalaya avec notre journaliste Justine Leclercq qui accompagne les 16 marcheurs qui vont gravir le Stok Kangri montagne de l'Himalaya qui culmine à 6.153 mètres d'altitude. Ils déposeront 86 galets au sommet en hommage aux victimes de l'attentat de Nice.

Justine Leclerq, journaliste à France Bleu Azur, est arrivée en Inde. Elle a retrouvé hier les 16 marcheurs qui vont déposer 86 galets en mémoire aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Ensemble depuis quelques heures ils se préparent pour un trek, une marche de 5h et demi.

Justine nous décrit l'ambiance qui règne en ce début de journée : "Nous nous sommes réveillés pour les premiers marcheurs à 5h et demi. C'est l'heure de préparer les affaire pour le treck, puis le groupe fait ses sacs de voyages qui seront transportés par les indiens qui nous accompagnent et qui nous préparent divinement bien à manger. La journée promet d'être chaude. Beaucoup de soleil nous attend il faut se badigeonner de crème solaire, 2 cols à plus de 4 000 mètre d'altitudes nous attendent dans la vallée de Sham."

Bonjour ! Avant de retrouver mes camarades marcheurs, petite pause thé à Lhe. Thé au gingembre. Un délice ! #LayaLouGabian @francebleuazur pic.twitter.com/ESzLVhmGMF — Laya (@LayaLouGabian) July 3, 2017