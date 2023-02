Jour de grève à la jardinerie Truffaut

" Vingt ans de boite et on mange toujours des pâtes", "carrière de 36 années sans prime d'ancienneté" ou encore "faire de plus en plus avec de moins en moins, c'est plus possible" : voilà quelques slogans portés par la vingtaine de salariés des jardineries Truffaut, en grève devant le magasin nantais, route de Vannes, depuis 9h30 du matin. Le magasin reste ouvert.

Les salariés tiennent le piquet de grève sur les horaires d'ouverture du magasin. © Radio France - Sego Raffaitin

Le"Après plus de vingt ans dans cette entreprise, je gagne 1800 euros brut, témoigne Jennifer. Un petit jeune qui arrive va être à 1700, il n'y a pas de prise en compte de notre ancienneté, et de nos connaissances!" Elle déplore un recrutement basé désormais sur la polyvalence et non plus sur la connaissance du métier pour "être capable de conseiller les clients correctement."

La colère est montée "crescendo"

Avec cette journée de grève, il y a la volonté de faire "prendre conscience qu'il y a un malaise qui s'est installé depuis plusieurs années et qui prend de l'ampleur" explique Jennifer. La gronde de ce mardi 14 février est montée "crescendo" affirme sa collègue Christine. Elle aussi a plus de vingt ans de métier et "les revendications ne datent pas d'aujourd'hui." Mais le climat économique et social, "l'inflation qui grimpe plus qu'on ne peut le supporter", pour la première fois, les salariés de Truffaut sonnent l'alerte. Les deux collègues disent aimer leur métier, mais Christine constate que "les petits jeunes sont en turn-over constant, les anciens ne sont pas reconnus... Et on ne retrouve plus beaucoup de gens entre 30 et 45 parce qu'ils ne tiennent pas. Il faut souvent accepter de travailler sur les week-ends..."

L'appel national a été lancé depuis Herblaiy, dans le Val d'Oise. Nantes s'est fait point de ralliement sur l'Ouest : aujourd'hui certains gilets Truffaut sont venus depuis le magasin de Carquefou, et d'autres salariés d'enseignes comme Leclerc ou encore Sécuritas sont venus en soutien, portant des revendications similaires sur leurs postes.