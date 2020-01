Jour de grève contre la réforme des retraites: quelles répercussions en Touraine?

Indre-et-Loire, France

Combien seront-ils dans la nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi matin à Tours? C'est la grande question. Ils étaient 10.000 le jeudi 5 décembre, 5.000 le 10 décembre, 2.000 le samedi 14 décembre, à nouveau 8.000 le 17 décembre. Ce mercredi, le taux de grévistes chez les cheminots était de 6,8% et de 4 conducteurs sur 10. Les cheminots qui, toute la semaine, ont tenté de remobiliser les enseignants et les salariés en se rendant dans les lycées et dans les entreprises. Ce qui est certain, c'est que ce jeudi la grève aura un impact important mais contrasté dans les services publics.

SNCF

A la SNCF, où les perturbations affecteront très fortement le trafic, 40% seulement des TER circuleront en région Centre Val de Loire et moins d'un Intercités sur 5.

Le réseau Tram et bus Fil Bleu

A Tours, les lignes de bus et le tram circuleront, elles, normalement malgré le préavis de grève déposé par les syndicats de Fil Bleu. La direction explique que s'il y a des retards, ils ne seront imputables qu'à la manifestation qui a lieu le matin.

Les écoles

Dans les écoles, où la FSU prévoit 40% de grévistes, la ville de Tours a mis en place un service minimum d'accueil à partir du moment où le taux de gréviste atteint le quart du personnel enseignant, ce qui veut dire que toutes les écoles tourangelles ne bénéficieront pas forcément de ce service minimum.

CAF, CPAM

A la Caisse d'Allocations Familiales et à la CPAM, l'accueil des usagers sera assuré normalement, mais la direction des services fiscaux ne sait pas si ce sera le cas aux impôts.

Avocats, Policiers

Le tribunal de Tours sera quasi paralysé par la grève des avocats qui ne se présenteront ce jeudi ni aux audiences, ni à leurs permanences ce qui devrait renvoyer la majorité des procès. Enfin, le syndicat Unité SGP Police-FO appelle les policiers à un rassemblement devant le commissariat de Tours à midi.

La manifestation interprofessionnelle partira de la place de la Liberté à 10H00 ce jeudi 9 janvier.