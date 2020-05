Jour de « libération » sur les plages Corses

Après deux mois de confinement et l’arrivée des beaux jours, l’autorisation d’accès à la plage a été chaleureusement saluée. Et nombreux sont ceux qui, en ce jeudi de l’Ascension ont pris un premier bain.

« On attendait ça avec impatience » ... « ça fait du bien de prendre le soleil ».

La satisfaction des insulaires se lisait sur chacun des visages croisés sur les plages Corses. Des plages (raisonnablement) prises d’assaut. « Il n’y a pas trop de monde, il faut que les gens continuent de respecter les règles » précisait un père de famille accompagné pour l’occasion par ses enfants.

Un peu plus loin, une maman exprime son bonheur : « tout le monde a hâte de reprendre une vie normale ». Un retour à la normale qui n’a pas de date dans le temps. C’est l’inconnue. Dès lors, et pour profiter au mieux du déconfinement et de la plage, chacun respecte les espacements. « Dans l’ensemble les consignes sont bien appliquées » indique un agent de la police municipale qui ne cache pas que quelques rappels à l’ordre ont été nécessaires. « Mais globalement, les gens ne prennent pas de risques ».

Sur les plages bastiaises, les sourires pouvaient se lire sur tous les visages © Radio France - Patrick Rossi

Le retour des estivants sur le sable est fort apprécié par les « paillotiers » voisins. Ces derniers s’affairent, avec un sourire en coin. Et ils croisent les doigts. Comme les autres, ils attendent leur libération. Elle se décidera le 2 juin si rien ne vient d’ici-là contrarier les plans établis.