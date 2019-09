La Gabare, le 1er supermarché coopératif de l'Orléanais, ouvre ce mercredi

Olivet, France

A quelques heures de l'ouverture du magasin, ils sont encore une vingtaine à s'activer pour remplir les rayons ou pour percer un dernier trou au mur. La Gabare, premier supermarché coopératif de la métropole orléanaise, est l'aboutissement de leur projet. Car, ici, les actionnaires sont aussi les clients et ce sont eux qui vont faire tourner le commerce en donnant chacun un peu de leur temps.

Benoit Lonceint, le chef d'entreprise orléanais, est l'un des initiateurs du projet. C'est lui qui nous fait visiter les rayons en avant première. D'abord la boulangerie : "on a choisi de faire simple, on va s'approvisionner à la boulangerie voisine". A côté, le stand des fruits et légumes, " essentiellement du local ou du circuit court". Quelques mètres plus loin, Benoit Lonceint est fier de nous montrer les 17 mètres de linéaire pour le tout en vrac : sucré, salé et même huiles et produits ménagers. " Ce rayon, c'est un peu notre ADN" explique Benoit Lonceint, "c'est la démarche même de nos coopérateurs, on prend ce dont on a besoin et on n'a pas de déchets." Pour le reste, pas de surprise : des gâteaux, du café, un coin sans gluten." Il y a de quoi faire les courses pour la semaine et pour toute la famille" assure Benoit Lonceint.

Mise en rayon à la Gabare. © Radio France - Marion Nowak

Ici, pas de pub, pas de marketing... donc on peut limiter nos marges

La Gabare comptera 4.000 références : du bio, du local mais aussi des marques génériques qu'on trouve ailleurs. " Nos coopérateurs veulent retrouver ici des produits qu'ils aiment. Après, à nous de leur faire découvrir d'autres gammes" explique Benoit Lonceint. Dans tous les cas, les produits seront moins chers ici. "Notre marge est limitée à 16% sur tous les produits. Ici, on ne fait pas de pub ni de marketing donc on peut se limiter à cette marge. Elle servira à rembourser nos emprunts, acheter les produits et payer les 4 salariés".

La barre des 1.000 adhérents franchie d'ici la fin de l'année ?

La mise en rayon dans le secteur frais © Radio France - Patricia Pourrez

A ce jour, la Gabare compte un peu plus de 700 adhérents ou clients sociétaires. Pour adhérer, ils doivent investir minimum 100 euros et s'engager à donner 3 heures de leur temps toutes les 4 semaines pour tenir la caisse, ranger en rayon, découper du fromage ou passer des commandes. " 3 heures, c'est rien" explique Karen, une habitante de Jouy le Potier. " Plutôt qu'aller au cinéma ou regarder une série, moi je préfère être aller là, donner un coup de main et surtout décider de ce que je veux manger et à quel prix !!". Pour Benoit Lonceint, c'est déjà énorme d'avoir rassemblé autant de monde en 18 mois. Mais, pour lui, l'aventure va continuer. " Là, avec l'ouverture du magasin, on sent qu'il y a encore de l'engouement, des gens qui attendent de voir mais qui vont adhérer assez vite." La Gabare devrait dépasser la barre des 1.000 coopérateurs d'ici la fin de l'année. Le seuil pour que le magasin soit à l'équilibre est fixé à 1.315 exactement.

La Gabare à Olivet sera ouvert du mardi au samedi, de 9h00 à 20h00, dans la zone des Aulnaies.