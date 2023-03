Journalisme : 84% des Français jugent le métier utile selon un sondage, un score historiquement faible

84% des Français estiment que le journalisme est un métier utile, selon un sondage Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours (Indre-et-Loire) publié ce mardi en partenariat avec Radio France (dont France Bleu fait partie), France Télévisions, France Médias Monde et Ouest France. En baisse de six points par rapport à 2022 (90%), ce score était de 91% au cœur de la crise sanitaire en octobre 2020. Il s'agit du plus faible score d'affirmation d'utilité du journalisme depuis le lancement du baromètre en 2017. L'utilité du métier est plus partagée par les jeunes de 18-24 ans (88%) que par les Français âgés de 25 à 34 ans (80%) et ceux de 60 ans et plus (85%).

ⓘ Publicité

loading

Une institution bien ancrée

Le journalisme reste perçu comme une institution bien ancrée. Selon le baromètre, 83% des sondés estiment que le métier existera toujours (en baisse de quatre points par rapport à 2022) et 84% considèrent que le journalisme est indispensable dans une société démocratique (en baisse de trois points sur un an). "Ces légers reculs, à indexer à la conjoncture socio-politique, sont à prendre au sérieux", alerte Viavoice.

Les Français accordent en grande majorité leur confiance à l'information des médias professionnels (76%, contre 78% en mai 2022). Ils sont tout de même 10% à avoir confiance en l'information relayée par leur entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Ce score enregistre un point de plus que lors de la précédente édition. Ce sont davantage les jeunes de 18-24 ans qui accordent le plus leur confiance à ces informations relayées (21%).

loading

Un tiers des sondés a perdu le goût de s'informer

Pour un Français sur quatre (26%), ces trois dernières années - marquées par le coronavirus, la guerre en Ukraine et l'urgence climatique - ont plutôt renforcé le goût de s'informer. Ils sont tout de même un tiers (32%) à déclarer qu'elles leur ont plutôt donné le sentiment d'avoir perdu le goût de s'informer. En cause : une information considérée comme trop anxiogène (74%), un journalisme qui se répète (73%) et un manque de confiance dans les journalistes (49%).

loading

Une courte majorité des Français (54%) estime que la qualité de l'information délivrée par les journalistes s'est par ailleurs détériorée ces dernières années. Ils sont 74% à regretter que l'information soit parfois fausse et relayée trop vite. La partialité des journalistes est également pointée du doigt par 70% des sondés. Face à ce constat, 63% des Français assurent qu'une information mieux vérifiée pourrait les inciter à davantage s'informer.

loading

De manière générale, les Français sont en demande d'une information juste et de qualité, d'autant que 89% des sondés constatent de plus en plus de rumeurs et de fausses informations sur Internet et sur les réseaux. Six Français sur dix attendent donc des journalistes qu'ils vérifient les fausses informations, les rumeurs et la désinformation. Un peu moins de la moitié des sondés (47%) sont demandeurs d'informations pratiques et utiles au quotidien.

Près de 70% des Français s'informent tous les jours

Malgré la montée de la défiance, 95% des Français s'informent tout de même au moins une fois par semaine, et ce quel que soit le canal d'information. Ils sont même 69% à le faire tous les jours. Parmi les sujets sur lesquels les Français s'informent le plus, on retrouve les questions de société (60%), la santé (59%), les faits divers (53%) et l'économie (52%). 48% des sondés déclarent s'informer régulièrement sur l'urgence climatique, un sujet qui intéresse fortement les Français de 60 ans et plus (56%), ceux de 50-59 ans (52%) et à 47% les jeunes de 18-24 ans.

loading

Enfin, malgré les élections présidentielle et législative de 2022, moins d'un Français sur deux (47%) s'informe régulièrement sur la vie politique.

Méthodologie du baromètre

Cette étude a été réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, dont Radio France est partenaire avec France Télévisions, France Médias Monde et Ouest France. Les interviews ont été réalisées en ligne du 9 au 13 mars 2023 auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, par la méthode des quotas appliquée aux critères du sexe, de l'âge, de la profession, des régions et catégories d'agglomération.