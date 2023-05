Journée anti-homophobie : "avancées sociétales" mais "agressions qui augmentent", une année 2022 "ambivalente"

La journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie a mal commencé, ce 17 mai, avec la découverte d'un rapport de SOS Homophobie évoquant une "inquiétante hausse" des agressions homophobes en 2022, de 27% supérieures à 2021. "Et en plus, ça ne fait écho qu'aux agressions qui ont débouché sur une plainte", rappelle Tristan Poupard sur France Bleu Gironde ce mardi. Le directeur du Girofard , lieu d'accueil et d'écoute à Bordeaux, dresse un portrait très varié des agressions, "qu'elles soient physiques, verbales ou même sur les réseaux sociaux, à la ville comme à la campagne, parmi ses proches ou dans les services publics".

Avancées sociétales, mais agressions qui augmentent

Le directeur du Girofard évoque une "ambivalence, avec à la fois une meilleure acceptation sur certaines questions, certaines avancées sociétales (PMA pour toutes) et des agressions qui augmentent". En Gironde, l'année 2022 a aussi été celle d'actes homophobes commis lors de la marche des fiertés, date où "la symbolique et très forte". Tristan Poupard est toujours "marqué" par "cette banderole déployée avec des saluts nazis, des insultes homophobes". Le jugement des neuf prévenus est attendu le 26 mai.

Sur l'affaire des footballeurs de Toulouse, Nantes et Guingamp refusant de porter des maillots aux numéros arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie, Tristan Poupard relève une avancée, le fait que "plusieurs voix s'élèvent pour dire 'attention, c'est pas une opinion, c'est un délit'".

Alors que le gouvernement lance un plan d'éducation pour lutter contre l'homophobie dans les collèges et les lycées, Tristan Poupard continue d'affirmer que "changer les mentalités passera par la pédagogie, c'est essentiel". Le Girofard accueille d'ailleurs des personnes condamnées pour des actes homophobes.