Journée contre la violence faite aux femmes : dans le Tarn, 40% des femmes violentées issues de la campagne

Les violences faites aux femmes ont augmenté d'environ 30% en confinement. À l’occasion de la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes, le ministère délégué à l’Égalité présente aujourd’hui son bilan du Grenelle des violences conjugales, qui s’est clôturé il y a un an. Des promesses qui ne sont pas encore concrétisées selon la présidente de l'association Paroles de Femmes, qui existe dans le Tarn depuis 15 ans.

50% des féminicides en zones rurales

"Il y a encore beaucoup à faire, mais les choses ont avancé. Il manque toujours des moyens, toutes les promesses du Grenelle ne sont pas encore clairement posées", dit ce matin Betty Fournier, sur France Bleu Occitanie. Son association s’intéresse particulièrement à cette problématique dans les campagnes : " 50 % des féminicides ont lieu en zones rurales. Dans le Tarn, 40% des femmes qui viennent nous voir viennent de la campagne".

Des chiffres qui s'expliquent par l'isolement, le manque de structure et de transports, et une vie plus communautaire : "Tout le monde se connaît, la parole se libère moins".

Les médecins doivent poser la question : comment se passe votre couple?

Betty Fournier rappelle l'importance du rôle des médecins dans la lutte contre les violences faites aux femmes : "Ils doivent toujours poser la question : comment se passe votre couple ? Êtes-vous violentée? Une femme ne le dira pas si on ne lui pose pas la question".

Dans le Tarn, 100 personnes relais de l'association sont formées à la problématique, suffisamment informés pour remarquer les femmes en difficulté. Si vous voulez en faire partie, rendez-vous sur le site internet de l'association Paroles de femmes.

En 2019, le nombre de féminicides en France a augmenté de 21%, avec 152 femmes tuées.