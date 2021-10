Journée d'action du 5 octobre : des manifestations prévues en Franche-Comté

Les syndicats appellent à la grève et à la mobilisation partout en France ce mardi 5 octobre. L'ensemble des travailleurs des secteurs public et privé ainsi que les étudiants sont invités à manifester. CGT, FO, Solidaires et Sud ainsi que des syndicats étudiants et lycéens réclament de meilleures conditions de travail, plus de sécurité de l'emploi, ainsi qu'une revalorisation des salaires et des retraites.

Une situation critique selon les syndicats

Selon José Aviles, secrétaire départemental de la CGT dans le Doubs, ce sont ces trois derniers points qui sont essentiels et urgents à régler. "Des salariés qui font les poubelles, à Besançon, ça existe, des retraités aussi, regrette-t-il. Des gens qui dorment dans leur voiture, à Besançon ça existe à Besançon et ça existe bien évidemment dans tout le territoire. Cette précarité qui est devenue la norme, c'est insupportable."

En Franche-Comté, plusieurs rassemblements sont attendus. À Besançon, la manifestation débutera à 10h30 sur la place de la Révolution. Le cortège achèvera son parcours sur l'esplanade des Droits de l'Homme. Pour l'instant, Ginko n'annonce pas de perturbation du trafic pour les transports en commun.

À Belfort, le point de rendez-vous est situé devant la maison du peuple à 10h. À Dole, c'est sur l'avenue de Lahr à 10h30. Même horaire à Saint-Claude sur la place du 9 avril. À Vesoul, le rassemblement aura lieu plus tôt, à 9 heures, rue Albert Olivier, au rond-point du Leclerc Express. À Lons-le-Saônier, la manifestation aura lieu l'après-midi, à 15h30, sur la place de la Liberté.