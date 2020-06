Journée d'action du personnel soignant : plusieurs rassemblements en Drôme et en Ardèche

Les soignants se mobilisent une nouvelle fois ce mardi pour demander plus de moyens pour l'hôpital public et des revalorisations de salaire. En tout, une dizaine de manifestations sont prévues en Drôme et en Ardèche.

Une dizaine de rassemblements sont prévus ce mardi en Drôme-Ardèche pour une nouvelle journée nationale d'action des personnels soignants. A l'appel des syndicats, le personnel et la population sont appelés à se regrouper devant les établissements hospitaliers à Montélimar, Valence et Romans-sur-Isère pour la Drôme, et Annonay, Aubenas, Saint-Agrève, Villeneuve-de-Berg, Largentière et Joyeuse pour l'Ardèche.

A Privas, environ 500 manifestants sont rassemblés. Certains ont ressorti les banderoles pour demander plus de moyens pour l'hôpital public. Le message est clair, comme on peut le lire ici : "Sauvons l'hôpital, pas le capital."

Les manifestants sont rassemblés devant l'hôpital de Privas. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy.

A Valence, le cortège de manifestants est parti de l'IUT de Briffaut pour se rendre devant le centre hospitalier.