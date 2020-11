Journée d'hommage à Samuel Paty : "Les caricatures de Mahomet font désormais partie de notre histoire"

Plus de deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, un hommage national est rendu à ce professeur ce lundi 2 novembre. À la veille des vacances, il avait été décapité par un terroriste islamiste parce qu'il avait montré en classe des caricatures de Mahomet. Dans toutes les école de France, une minute de silence sera observée à 11 heures, avant la lecture de la "Lettre aux instituteurs et aux institutrices" de Jean Jaurès.

Échange autour de la laïcité et de la liberté d'expression

Dans chaque établissement scolaire, un temps d'échange et de dialogue est aussi prévu avec les élèves, ce lundi ou dans les prochains jours. Il y sera question de laïcité et de liberté d'expression. Un moment important pour expliquer ce qu'il s'est passé et pourquoi c'est arrivé estime Ness. Ce dessinateur de presse savoyard est installé à Ugine, et publie chaque semaine ses caricatures dans le journal La Savoie.

Qu'on laisse les gens lire ce qu'ils ont envie de lire

"Il y a toujours imbéciles qui ne sont pas d'accord, mais ils sont une minorité", explique Ness. "Ce qu'il faut, c'est continuer à éduquer et aussi à publier des dessins. Il ne faut pas se laisser emmerder, il faut continuer. Charlie Hebdo est une publication pour les gens qui aiment l'humour, ceux qui n'aiment pas l'humour n'ont pas à lire ce journal, parce qu'ils ne vont rien comprendre. Qu'on laisse les gens lire ce qu'ils ont envie de lire, il faut faire preuve de tolérance !", enchaîne le dessinateur. "C'est ça la liberté d'expression."

Chaque semaine, les dessins de Ness sont publiés dans le journal La Savoie. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Montrer les caricatures pour comprendre les attentats

Et à la question de savoir s'il faut ou non montrer aux élèves les caricatures de Mahomet, Ness répond par l'affirmative. Pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais pour expliquer les attentats de 2015 et de 2020. "Aujourd'hui, on ne montre plus les caricatures de Mahomet pour dire 'Voilà, ça c'est drôle', on les montre pour dire 'Ce n'est pas drôle, des gens sont morts pour avoir fait ces dessins.' Donc je pense qu'il faut les montrer, parce que ça fait partie de l'histoire."