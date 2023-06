Journée d'hommage aux blessés de l'armée à Pau : "j'ai mis trois ans à accepter que j'étais un blessé"

L'armée française rend hommage à ses militaires blessés à Pau ce vendredi 23 juin. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat organise une matinée d'animations place de Verdun, devant la caserne Bernadotte pour leur rendre hommage. Au programme, une course à pied dans le centre-ville, un posé de parachutistes, survol et posé d'hélicoptères, et des décollages d'aéronefs. L'événement s'inscrit dans l'opération nationale "Avec Nos Blessés", qui depuis deux mois, au travers du mot-dièse du même nom, se décline sur les réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

"Je n'ai pas pu remettre le treillis"

À l'occasion de cette journée hommage, un militaire palois du 5e RHC a voulu témoigner auprès de France Bleu Béarn Bigorre de son expérience. Sauf que l'adjudant Benedict n'est pas un blessé comme les autres. Ses séquelles ne se voient pas, elles sont psychologiques. Il est ce qu'on appelle un blessé psychique, victime de choc post-traumatique. Entre 2016 et 2017, au sein du 5e RHC, après 20 ans de carrière militaire, il participe à une mission au Mali. Après une première permission, il n'a jamais pu y retourner.

"Je devais reprendre le boulot, mais je n'ai pas pu remettre le treillis. Et la descente aux enfers à commencer à ce moment-là". Un mal-être dont Benedict ne veut pas expliquer l'origine, incapable de décrire ce qu'il s'est passé au Mali, ce qui l'a choqué à ce point-là. Ce qu'il raconte, ce sont les troubles qui suivent une fois rentré. "Des insomnies, dès que je regardais la télé et qu'il y avait des événements de guerre, des reportages, ça me rappelait des choses". Puis il y a eu l'alcool, et le reste.

Benedict sombre, mais à cette époque ne considère pas que ce qu'il a est en réalité une blessure de guerre. "J'ai mis quasiment trois ans à accepter d'être un blessé. Pour nous un blessé, c'est physique. Le blessé psychique on ne savait pas trop ce que c'était. Au départ on ne se dit pas du tout qu'on est blessé, on ne sait pas ce qu'on a exactement, on n'arrive pas à mettre des mots sur cette blessure".

Un accompagnement salutaire au 5e RHC

Heureusement, les services dédiés du 5e RHC prennent le militaire en charge. Depuis 2009, au sein des régiments, il existe un Bureau Environnement Humain, le BEH, chargé d'accompagner les blessés. Créé en plein conflit en Afghanistan, encore renforcé ensuite en 2013 au moment de l'intervention au Mali, son activité se développe pour soigner les militaires qui reviennent mal en point d'opérations difficiles.

"A la suite de ces conflits, il y a eu des personnes qui ont été en difficulté" raconte l'adjudant-chef Cécile, en charge du BEH au 5e RHC, "donc on a essayé de répondre au mieux à leurs blessures et de les accompagner au mieux. On est là pour les aiguiller au niveau administratif et médical, parce que le militaire blessé parfois se retrouve un peu isolé, démuni, et nous on est là pour l'épauler".

"Une porte de sortie"

Ce service coordonne des médecins, des psychologues, des assistantes sociales. Il oriente aussi les blessés vers d'autres structures, comme l'hôpital militaire Robert Picqué, à Bordeaux, spécialisé dans les troubles post-traumatiques. L'adjudant Benedict y a fait lui-même plusieurs séjours, ce qui lui a permis de "trouver une porte de sortie". Il raconte avoir ouvert les yeux sur sa situation, et à avoir accepté sa blessure grâce à ces soins et à cet accompagnement.

"Je voyais la lumière au bout du tunnel" raconte-t-il. "On a travaillé, et ça a déclenché pas mal de choses qui m'a permis d'accepter. Heureusement qu'il y avait ça". Sans ça, "je crois que j'aurais fait une connerie" souffle le militaire qui aujourd'hui prépare son départ de l'armée pour une reconversion en cuisine. "Aujourd'hui j'arrive à me dire que je suis un blessé, mais je veux tourner la page, je veux passer à autre chose".

Le programme des événements du 23 juin