Journée d'hommage posthume ce mardi dans le Var pour les deux soldats d'élite tués au Brukina Faso

Var, France

En marge de l'hommage national rendu aux Invalides ce mardi en présence du chef de l'Etat, de nombreux rassemblements sont prévus dans le Var pour honorer la mémoire des deux militaires tués la semainedernière lors de l'opération de libération de deux otages français au Burkina Faso. Il n'y aura pas de cérémonie ouverte au public au sein même des différentes unités de la marine. Mais cela s'explique simplement. "Emmanuel Macron est le chef des armées, et donc à travers lui, c'est tout le pays qui rend hommage à ces deux militaires" indique la préfecture maritime de Toulon.

En revanche, des rassemblements sont prévus au sein de chaque unité avec une minute de silence notamment. À terre, mais aussi en mer où des moments de recueillement devraient également avoir lieu sur les bâtiments déployés en dehors de Toulon

À Toulon même, les drapeaux sont en berne depuis ce lundi matin. Le maire de la ville et président de la métropole Hubert Falco appelle les Toulonnais à se rassembler ce mardi à 11h au monument aux morts de la ville, afin de rendre hommage à ceux qu'il considère comme des héros. Rassemblement aussi à la même heure à Saint Mandrier, la commune qui accueille le détachement des commandos.

Deux cagnottes pour les familles

Sur les plateformes de dons en ligne, deux cagnottes sont destinées aux familles des deux disparus. "Deux cagnottes qui ne sont pas officielles, il s'agit d'initiatives privées" commente la préfecture maritime qui tient à préciser néanmoins qu'elles émanent bien de proches des deux militaires et qu'il ne s'agit pas d'une arnaque.

La première collecte sur la plateforme leetchi est mise en place par commando Hubert pour les compagnes et les familles. La seconde sur lepotcommun est lancée par un dénommé Cédric. Et elle concerne plus particulièrement Cédric de Pierrepont, "ddp" pour ses intimes "ce héros qui a fait le sacrifice ultime, donner sa vie pour en sauver d'autres", indique l'organisateur. Plus de 2.000 personnes ont déjà participé à ces deux cagnottes. Avec la possibilité de laisser un message.

