Journée de grève ce mardi : des perturbations dans les transports et les écoles en Loire-Atlantique

Journée de grève et de manifestations ce mardi : plusieurs organisations syndicales appellent à la mobilisation en particulier pour la défense des salaires, des services publics et l'abandon de la réforme du bac. En Loire-Atlantique, écoles et transports seront perturbés.

Loire-Atlantique, France

Augmentation des salaires, défense de l'assurance chômage et des services publics, abandon de l'impôt sur la fortune, du dispositif Parcoursup et de la réforme du bac. Les revendications des syndicats sont nombreuses, ce mardi. En Loire-Atlantique, CGT, FO FSU, Solidaires, le syndicat étudiant UNEF et le Mouvement national des lycéens appellent, avec des gilets jaunes à une journée d'action interprofessionnelle. Quatre manifestations sont prévues dans le département : à 10 heures à Châteaubriant et à Saint-Nazaire, 10h30 à Ancenis et à Nantes à 13h30.

Au départ de la place du Commerce, la manifestation nantaise effectuera un tour du centre-ville par le château, la préfecture et le cours des 50 otages avant d'emprunter le quai de la fosse et le pont Anne-de-Bretagne pour se retrouver sur l'esplanade des machines de l'île où auront lieu les prises de parole.

Forte mobilisation attendue dans l'éducation

Le mouvement de grève s'annonce particulièrement suivi dans les écoles maternelles et élémentaires. Selon la FSU, 4 enseignants sur 10 ont indiqué qu'ils ne feraient pas classe. A Nantes, 32 écoles resteront fermées, tandis qu'il n'y aura pas de restauration ou d'accueil périscolaire dans d'autres établissements. Vous avez la situation en détails sur nantes.fr

[#greve] Nous avons été informé d'un appel national à la grève le mardi 19 mars 2019. PERTURBATIONS attendues dans les accueils périscolaires nantais. Retrouvez le détail lundi 18 mars après-midi sur : https://t.co/dddvQTrBvD#Accueil#greve#périscolaire#Nantes@LL_Ouestpic.twitter.com/VTpp8ATNds — Léo Lagrange Ouest (@LL_Ouest) March 15, 2019

Les transports perturbés à Nantes et Saint-Nazaire

Des perturbations sont également prévues dans les transports publics. A Nantes, la Tan table sur un taux de participation au mouvement de 18%. 26 lignes fonctionneront normalement, les autres selon les horaires jour jaune, ceux d'un samedi et des vacances d'été. A Saint-Nazaire, les bus de la Stran circuleront comme un samedi sur les lignes Hélyce.

Les bus et les trams ne desserviront pas le centre-ville de Nantes entre 13 heures et 17h30, au moment de la manifestation selon le dispositif ci-dessous.