Journée de grève nationale : rassemblements prévus, perturbations... Le point dans nos deux Charentes

Plusieurs syndicats appellent les Français à descendre dans la rue ce jeudi 29 septembre. Un appel national, suivi dans nos deux Charentes. Plusieurs manifestations sont prévues. Il y aura d'ailleurs des perturbations à prévoir notamment dans les établissements scolaires. L'appel est très large, les salariés du public, du privé, les étudiants, les retraités. Dans un tract commun, les syndicats dénoncent "une situation déjà difficile, qui ne fait qu'empirer ces derniers mois à cause de _l'inflation galopante, 7% prévu à la fin de l'année, 5% l'année prochaine._" Ils revendiquent entre autres une revalorisations des salaires, retraites, minima sociaux.

Huit rassemblements prévus dans les deux Charentes

En Charente-Maritime, quatre manifestations prévues à partir de 10h30

A La Rochelle, place de Verdun

A Rochefort, place Colbert

A Saintes, devant le palais de justice

A Jonzac, au jardin public

En Charente, quatre manifestations prévues à différents horaires

A Angoulême, 10h30 place de la Bussatte

A Cognac, à 17h30 place François 1er

A la Rochefoucauld, 17h30 aussi place de la gare

A Ruffec, 17h30 aussi place du Champ de Foire

Notez qu'en Charente-Maritime à La Rochelle, place de Verdun, la CGT Energies 17 installe une boutique éphémère ce jeudi, "pour aller à la rencontre des usagers, les renseigner, les accompagner et les aider. Nous profiterons de ces échanges pour expliquer l’augmentation des factures d’électricité et de gaz et du risque de coupure énergétique cet hiver" est-il écrit dans un communiqué.

Le trafic SNCF très perturbé

Le mouvement sera suivi à la SNCF. En milieu d'après-midi, voici les prévisions de trafic pour ce jeudi :

les TER, seuls 4 trains sur 10 circuleront . Dans le détail, 36 % de trafic prévu entre La Rochelle et Bordeaux, la moitié des TER entre Angoulême et Poitiers, et 44 % entre Angoulême et Saintes

les TGV, 76 % des trains à grande vitesse en circulation en Nouvelle-Aquitaine

Des conséquences dans les établissements scolaires

Il y a déjà quelques jours, la mairie de La Rochelle prévenait sur ses réseaux sociaux, "le mouvement s'annonce très suivi". Parmi les manifestants, il y aura sûrement des enseignants. Ainsi, la mairie détaille la marche à suivre pour les parents. Chaque mairie communique, Aytré indique par exemple que la restauration municipale sera tout simplement fermée, il faudra récupérer les enfants sur la pause méridienne.

En Charente, un préavis de grève a été déposé à la STGA, le réseau de transport en commun de l'agglomération d'Angoulême. 80 % des bus devraient rouler.