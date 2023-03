Journée de l'artisanat : un cordonnier qui a la passion de son métier à Montpellier

Entre chaussures à réparer, grosses machines, et sacs en cuir, Jean-Claude Nadal accueille ses clients avec le sourire dans sa petite boutique de quartier. "Je viens depuis 20 ans chez monsieur Nadal" affirme Frédérique, une cliente fidèle habitant un peu plus haut. "Il sait tout réparer" continue-t-elle, dans un sourire. Le grand monsieur aux cheveux gris tient sa boutique depuis plus de quarante ans, et le plus important pour lui reste le bon contact avec les gens. "J'aime mon métier, j'aime parler avec mes clients, et les rendre heureux" explique-t-il, tout sourire.

Ce passionné fait tout pour réparer ce qui n'est pas réparable en grande surface. "C'est comme cela qu'on se différencie, nous les petites boutiques de quartier, en proposant des services avec un bon rapport qualité-prix qu'on ne peut pas trouver ailleurs" raconte-t-il en montrant un pare-soleil de voiture qu'il est en train de réparer pour un client.

"La passion, la minutie, et l'envie de bien faire"

Pour lui, ce sont les trois secrets de la longévité au travail. Mais avant tout, ce qui fait de lui un homme encore plus passionné, ce sont les objets qui sortent de l'ordinaire. "A une époque, j'ai pu réparer des chaussures de drag-queen, des choses comme ça" argumente-t-il. "Il me faut des articles qui me fassent me tracasser les méninges, et généralement, réparer des chaussures, c'est toujours intéressant pour cela, on se triture l'esprit souvent" ajoute le passionné de Rugby, proche de la retraite, qui estime continuer encore quelques années "du temps que le sourire est là".

Les jeunes, peu intéressés par le métier

La cordonnerie n'intéresse plus beaucoup la jeunesse pour Jean-Claude Nadal qui ne les blâme pas pour cela. "Ce n'est pas un métier fun, un métier glamour, donc cela ne les attire pas" dit le cordonnier du quartier Lemasson. Il ne les blâme pas non plus car il n'y a pas d'école dans la région. "Si les jeunes veulent faire cordonnier, il faut aller à Tours, pour un jeune de 16 ans montpelliérain, c'est inconcevable de déménager là-bas et je les comprends" raconte-t-il.

Mais bonne surprise, les reconversions sont de plus en plus nombreuses dans la cordonnerie selon lui. "Les gens veulent changer de vie, de métier, et basculent dans l'artisanat". Il indique voir beaucoup plus de personnes d'une trentaine d'années se reconvertir que de jeunes s'intéresser au métier.