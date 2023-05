Journée de l'Europe : saviez-vous qu'il y a une maison de la Bretagne à Bruxelles ?

C'est un coin de Bretagne au cœur du quartier européen de Bruxelles. Depuis 1990, la région est représentée au sein de l'Union Européenne par la maison de la Bretagne. On en parle avec Aude Korfer, la déléguée permanente de la maison de la Bretagne à Bruxelles, à l'occasion de la journée de l'Europe, ce mardi 9 mai.

France Bleu Armorique : Qu'est-ce que c'est la maison de la Bretagne à Bruxelles ?

Aude Korfer : La région Bretagne est présente à Bruxelles depuis 1990 dans cette maison de la Bretagne. C'est un bureau en plein cœur du quartier européen qui permet de faire le lien entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe en Bretagne. Notre travail est de défendre l'intérêt général du territoire. C'est une forme de lobbying. Nous sommes une sorte de passerelle d'information pour faire en sorte que les élus et les services de la région soient les mieux informés possible des décisions européennes. Et nous veillons aussi à ce que le Parlement européen, la Commission européenne, mais aussi le Conseil qui représente les États membres, soient le mieux informés possible sur ce qui se passe en Bretagne et les intérêts de la Bretagne.

Vous intervenez sur quel genre de sujets ?

Il y a la pêche bien sûr, c'est un sujet très important. Mais on est également très mobilisés sur les questions agricoles et de manière plus générale, on intervient sur l'ensemble des politiques européennes qui peuvent avoir un impact au niveau régional. Et donc on peut aussi bien être amené à travailler sur des questions de transports, d'environnement, de cybersécurité, ou encore de formation.

L'Europe, c'est 250 régions représentées. Est-ce qu'il peut y avoir des ententes entre la Bretagne et d'autres régions sur certains sujets ?

Oui, concernant l'agriculture, il y a la question de la PAC, la politique agricole commune, c'est un sujet sur lequel on travaille, avec une vingtaine de régions européennes qui ont une importance majeure dans ce secteur pour porter ensemble des messages. Et cette tradition de travailler avec d'autres régions européennes est très ancienne puisqu'en Bretagne, on compte aussi le siège de la Conférence des régions périphériques maritimes, qui va fêter d'ailleurs cette année ses 50 ans.