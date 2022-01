Journée de la déportation : la Marseillaise Denise Toros-Marter, rescapée des camps, raconte l'horreur

Ses souvenirs sont intacts et gravés dans sa mémoire pour la vie. Des souvenirs durs, terribles qui ont marqué la vie de la Marseillaise Denise Toros-Marter et de sa famille. Depuis des années, Denise Toros-Marter témoigne et raconte à des milliers de jeunes son histoire, une partie de sa vie passée dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. À l'occasion de la journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste, un cérémonie a lieu ce jeudi au site-mémorial du Camp des Milles, près d'Aix-en-Provence. Et Denise Toros-Marter s'est confiée à France Bleu Provence.

Qu'est-ce que cette commémoration représente pour vous, 77 ans après ?

C'est quelque chose. Pour moi, c'est important puisque j'étais à Auschwitz le jour où les Russes sont entrés dans le camp. Bon, j'ai eu les pieds gelés trois fois et la troisième fois au troisième degré, avec les doigts qui sont tombés seuls. Cela m'a obligée à me faire "soigner" à l'hôpital du camp et donc je n'ai pas participé à l'évacuation et à la marche de la mort.

Vous avez donc été sauvée "grâce" à vos gelures ?

Oui. Ils n'ont pas eu le temps de nous massacrer parce que c'était prévu. Et donc, on était à peu près 5.000 amenés à Auschwitz-Birkenau, sans nourriture, sans eau et donc sans pouvoir mettre le feu aux baraques comme il était prévu. Ils ont eu seulement le temps de mettre le feu au magasin d'archives pour essayer d'effacer les effets qu'ils avaient commis.

Quel âge aviez-vous quand vous avez été déportée depuis Marseille ?

J'ai été arrêtée deux jours avant mon 16e anniversaire. Avec toute ma famille, avec mon père, ma mère, mon frère aîné, ma grand-mère. Ma mère et ma grand-mère ont été gazées à l'arrivée du camp. Mon père est entré dans le camp d'Auschwitz alors que moi, j'étais à Birkenau à donner du pain et sa nourriture à mon frère. Il est devenu très maigre.

Soixante-dix-sept ans après la libération des camps, on voit que c'est encore très présent dans votre mémoire. Quand vous entendez le mot "Auschwitz", quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit ?

Le premier souvenir, évidemment je pense que je le dédie à mes parents qui ont été assassinés à Auschwitz. Et puis aussi des Juifs, des Tsiganes, des homosexuels, des opposants au régime nazi assassinés au nom de l'épuration de la race des gens.

Vous êtes retournée à Auschwitz-Birkenau ?

Oui, j'y suis retournée deux fois. Quand on y est allé, il y avait de l'herbe et il y avait des oiseaux. Nous étions avec d'autres camarades. Nous avons dit s'il y avait eu de l'herbe et des oiseaux, on se serait précipités pour manger et attraper les oiseaux. Et puis de retrouver ces baraques où nous avons tellement souffert, le travail qu'on nous faisait faire, le travail d'esclave avant de nous faire mourir, c'était nous faire perdre notre dignité aussi. Je n'ai parlé brièvement à ma famille, mais j'ai surtout parlé après, en étant la présidente de l'Amicale des déportés d'Auschwitz Marseille-Provence : j’ai été constamment sollicitée pour aller dans les établissements scolaires, pour en faire des témoignages.

Vous continuerez, car c'est important de le faire...

Je continuerai mais je vais avoir 94 ans !

On a besoin de vous...

Oui, oui, je sais. Ce contact avec les jeunes est important pour aussi leur dire "attention, attention, n'allez pas mettre les pieds dans les associations extrémistes". C'est un appel à la démocratie. C'est l'appel à la liberté aussi.

Une cérémonie officielle est organisée ce jeudi au site-mémorial du Camp des Milles, en présence notamment d’anciens déportés et résistants à 15h. Le camp des Milles où près de 2.000 personnes, hommes, femmes et enfants juifs, ont été déportées vers Auschwitz.