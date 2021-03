Journée de la femme : agricultrice d'hier et d'aujourd'hui dans la Manche, un combat commun

"Quand on épousait un agriculteur, on épousait le gars et on épousait le métier. " raconte Thérèse Lefevbre aux côtés de son mari Rolland

La journée internationale des droits des femmes ce lundi 8 mars 2021 a pour pour thème "Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19". Et en matière de droits des femmes et d'égalité femme-homme, il y a encore du chemin à parcourir même si des avancées ont été faites ces dernières années comme dans le milieu agricole. les femmes ont obtenu un vrai statut de co-exploitante, une reconnaissance

On épousait le gars et on épousait le métier en même temps

Aujourd'hui, être agricultrice est un choix, avec un vrai statut, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est le fruit d'un long combat raconte Thérèse Lefebvre, 79 ans et toute une vie d'agricultrice à Lamberville, au sud de Saint-Lô. " J'étais fille d'agriculteurs, alors à l'époque, c'était évident on prenait la suite, on ne nous laissait pas vraiment le choix. Et puis quand on épousait un agriculteur, on épousait le gars et on épousait le métier. " Epouse oui, et uniquement conjointe. A l'époque, les femmes d'agriculteurs n'ont aucun statut et ne se pas considérées comme travaillant. Les changements sont venus très progressivement, le statut de co-exploitante par exemple n'est arrivée qu'en 2006 Thérèse n'en a pas profité mais elle a œuvré au changement en s'engageant dans le syndicalisme, des formations se mettent en place pour les femmes. Rémunérées. Une grande première. Mais les mentalités ne changent pas sans heurt. "

Une dame qui habitait mon canton m'a dit un jour : vous 'm'avez ouvert les yeux, je serai plus malheureuse qu'avant.

Thérèse a eu 2 filles ne les a pas encouragé dans sa voie "l'une des 2 aurait bien été agricultrice mais je voulais qu'elle voit autre chose. Toutes les 2 ont fait des études; et elles ne sont pas revenues à l'agriculture et c'est très bien comme ça" dit-elle en éclatant de rire. Les filles ont fait autre chose, Thérèse elle ne lâche rien. : elle est membre de l'Afdi, agriculteur français et développement international.

Agricultrice, un choix, un combat

Aujourd'hui, on ne nait pas agricultrice, on le devient. C'est un choix. Les femmes représentent aujourd'hui 30 % des actifs permanents de l'agriculture et un quart sont des chefs d'exploitation. C'est le cas de Mélanie Bellec, 39 ans, qui est à la tête d'uneexploitation maraichère bio à Vasteville,dans la Hague, à 15 kilomètres de Cherbourg.

"Il faut savoir tout faire, parce que c'est le travail de la terre, mais aussi de la plomberie, de la menuiserie." Mélanie Bellec, chef d'exploitation à Vasteville © Radio France - Jacqueline FARDEL

Sa ferme a été créée en 2008 mais elle n'a obtenu le statut d'exploitant qu'en 2013. Agricultrice un vrai choix mais aussi un véritable combat, encore plus pour une femme. " _ça a été long et compliqué, parce qu'il reste encore ce préjugé comme quoi la terre va aux hommes, et puis il faut savoir tout faire, parce que c'est le travail de la terre, mais aussi de la plomberie, de la menuiseri_e."