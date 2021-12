Journée de la laïcité : "Se battre pour que chacun puisse pratiquer sa religion"... mais sans le voile

La laïcité revient régulièrement dans l'actualité, rarement de façon apaisée. Le texte fondateur, c'est la loi de 1905, que l'on commémore tous les 9 décembre. A cette occasion, le rectorat de Grenoble inaugure à 15h une salle "Samuel Paty", du nom de cet enseignant de région parisienne tué par un terroriste islamiste. Et à Echirolles, l'écrivain et militant Naëm Bestandji s'insurge contre le port du voile. Féministe, laïque engagé, le fondateur du collectif "Ni Putes Ni Soumises" de Grenoble vient de publier un livre intitulé "Le linceul du féminisme - Caresser l'islamisme dans le sens du voile", aux éditions Seramis.

France Bleu Isère : Selon vous, le port du voile n'est pas compatible avec la laïcité ?

Naëm Bestandji : Ce n'est pas exactement ça. Je démontre dans le livre que le voile n'est pas une question de laïcité. C'est d'abord une question d'inégalité des sexes. Ce sont les intégristes musulmans qui ont voulu aller sur le terrain de la laïcité pour jouer sur ce qu'ils appellent la liberté religieuse, puisque pour eux, la laïcité se réduit à ça. Et justement, permettre de jouer de ce sexisme pour en faire leur cheval de Troie politique grâce à la laïcité.

On rappelle que la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion, mais la séparation stricte de l'Etat et de l'Église et la possibilité pour chacun d'exercer librement son culte...

La laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. C'est ce qui est écrit dans l'article 1 de la loi de 1905. C'est ça, la laïcité. La liberté de conscience est garantie notamment par la séparation des Eglises et de l'Etat. La liberté de culte vient ensuite et contrairement à la liberté de conscience qui est absolue, la liberté de culte, elle, est encadrée par la loi. C'est ce qui est écrit dans l'article 1 de la loi de 1905.

Vous vous dites féministe, vous y revenez à de nombreuses reprises dans ce livre. Mais au fond, avec ce livre, est ce que ce n'est pas encore un homme qui dit aux femmes comment elles doivent s'habiller ?

J'avais devancé déjà la réponse à cette question dans mon livre. Il faut d'abord comprendre que le voile a été créé par des hommes. Il est prescrit par des hommes. Les motivations sont pour les hommes, c'est à dire protéger les hommes de la tentation. L'intégralité des prescripteurs du voile, qu'ils soient imams, théologiens, militants de base, sont tous des hommes. Et c'est eux, par la création du voile, qui dictent aux femmes la façon de se vêtir puisqu'ils divisent les femmes entre celles pudiques qui se respectent et donc qui sont voilées, et puis celles qui ne sont pas voilées, impudiques et qui ne se respectent pas vraiment.

Donc moi, je fais une analyse intellectuelle en tant que féministe et je dénonce ce concept sexiste et patriarcal. Donc ce n'est pas dicter une façon de se vêtir, c'est justement dénoncer cette dictature faite aux femmes, entre celles qui sont pudiques et celles qui ne le seraient pas.

Sur la forme, votre livre est assez offensif. C'est une vision dure, en tout cas de la laïcité, vous écrivez page 9 : "Dieu m'a fait don d'un cerveau. C'est pour m'en servir, non pour le remplacer par un livre", en l'occurrence le Coran. Cela peut être dur à lire pour certains croyants. Est ce qu'il ne faut pas, pour imposer la laïcité, plus de tolérance ?

Mais ça n'a rien à voir. D'abord, la tolérance crée une hiérarchie, entre ceux qui tolèrent et ceux qui sont tolérés. La laïcité, ce n'est pas la tolérance. Ensuite, la laïcité, je le disais, c'est la liberté de conscience. Donc, quelqu'un qui dit "moi, j'utilise la Bible ou le Coran pour dicter ma vie", par exemple, en quoi ce ne serait pas laïque ? Ça n'a rien à voir. C'est justement la liberté de conscience, donc le fait de décider pour moi même d'utiliser la raison et de ne pas de me soumettre à un diktat religieux, quel qu'il soit. C'est un choix personnel, un choix individuel et j'ai le droit de l'exprimer. Le fait que je puisse le vivre et le dire n'empêche personne de pouvoir penser autrement. C'est ça aussi la laïcité.

Il y a tout un panel parmi les croyants, tous ne se soumettent pas à "un diktat religieux"...

C'est pour cela que chacun est libre. Soit on pioche ce qu'on veut, soit on s'adapte, soit on interprète la religion comme on le souhaite, soit on est agnostique, soit on est athée, soit on est fervent pratiquant. Et on peut d'ailleurs être fervent pratiquant et profondément laïque, ce n'est pas incompatible.

Vous écrivez dans ce livre que certains de vos proches ont coupé les ponts avec vous, du fait de votre discours. Est ce que ce discours, cette "laïcité de combat", elle n'est pas parfois contre productive ?

Encore une fois, ce n'est pas une laïcité de combat. C'est qu'en face, ils sont combattants. Être laïque de combat, c'est justement se battre pour que chacun puisse pratiquer sa religion comme il le souhaite dans le cadre édicté par la loi. C'est ça, être militant laïc offensif, c'est faire en sorte que les athées puissent vivre et s'exprimer, tout comme les croyants puissent aussi vivre et s'exprimer dans une société où l'on vit tous ensemble. C'est ça être offensif.

Ce que je décris dans le livre, c'est que je ne suis pas offensif. Je démontre justement qu'en face, ce sont les gens qui ont été offensifs avec moi et c'est une des raisons qui m'a poussé à prendre mes distances avec la religion.

Dans une société autant en tension, comment tenter de coexister ? Au vu de tous les débats et polémiques ?

Justement, on ne coexiste pas au sein d'une société, on vit ensemble. Coexister, cela veut dire vivre entre communautés, qui vivent les unes à côté des autres. Moi, je suis un universaliste, je suis profondément républicain. La société française se définit d'abord par une adhésion commune à des valeurs et non pas à une religion, quelle qu'elle soit. C'est ça le vivre-ensemble.