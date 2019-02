Journée de manifestation : sept rassemblements prévus dans la Drôme et en Ardèche à l'appel de la CGT

La CGT appelle à une journée de mobilisation ce mardi partout en France. Un appel à la grève interprofessionnel pour demander plus de pouvoir d'achat. Au total, sept rassemblements sont prévus dans la Drôme et en Ardèche.

Plusieurs rassemblements sont prévus ce mardi en Drôme et en Ardèche pour cette journée de mobilisation à l'appel de la CGT. Journée de grève interprofessionnelle pour réclamer une hausse des salaires et plus de justice fiscale. Au Teil, en Ardèche, les 25 manifestants se sont rassemblés dès 10h30 place Pierre Sémard. Ils étaient environ une centaine à Privas et 150 à Romans-sur-Isère, selon les forces de l'ordre. D'autres manifestations ont lieu ce mardi après-midi. A Valence, le cortège partira à 14 heures, et à 14h30 à Annonay et Aubenas.