Journée de mobilisation ce jeudi pour les aides à domicile en Limousin

Depuis plusieurs mois, les aides à domicile expriment au grand jour leur désarroi. Si le maintien à domicile des personnes âgées a le vent en poupe, les salariés du secteur où la précarité est réelle, ne voient toujours rien venir. "A la fin du mois, ça devient raide" explique Laure Valadas, auxiliaire de vie sociale depuis 10 ans en Haute-Vienne. "Je suis à 20h par semaine et 700 euros par mois. Et on a 30 centimes et quelques par kilomètre parcouru. C'est de l'injustice. On est mal payé pour tout ce qu'on peut faire dans une journée. Là je dis stop" explique cette femme de 28 ans, qui va faire grève pour la 1ère fois de sa vie ce jeudi.

Une hausse générale des salaires annoncée pour le 1er octobre

La ministre déléguée à l'autonomie a pourtant annoncé une augmentation générale des salaires en avril dernier. "Cette augmentation d'environ 15% devrait normalement arriver à partir du 1er octobre. Je dis normalement parce qu'on s'interroge toujours sur le mode de financement. C'est peut-être dans ce cadre là qu'il y a un mouvement. Pour bien indiquer au gouvernement et aux autres instances qu'il faut absolument qu'ils financent cet avenant" commente Ludovic Filloux, directeur général de l'ADPAD 87, la plus grosse structure d'aide à domicile en Haute-Vienne. Un DG pour qui la question de la revalorisation salariale est une "une urgence importante et obligatoire".

La rémunération est un aspect fondamental mais il faut aussi travailler à un changement d'organisation

Il était d'ailleurs en discussion ce mercredi avec le département alors qu'il manque à sa structure entre 20 et 25 CDI à temps plein pour répondre à toute la demande. Mais pour être attractif, la question des salaires ne suffit pas à ses yeux. "La rémunération est un aspect fondamental mais il faut aussi travailler à un changement d'organisation et à un meilleur accompagnement notamment en terme de mobilité, et de formation" avance Ludovic Filloux. Ce ne sont pas les aides à domicile qui lui diront le contraire. En Haute-Vienne, un rassemblement est prévu à 9h30 ce jeudi devant le siège d'UNA Ouest 87 à Saint Junien. En Corrèze, la responsable CGT de l'ADAPAC attend de voir si la hausse des salaires prévue au 1er octobre aura bien lieu avant de se mobiliser.