Journée de mobilisation #NousToutes : "il n'y a pas que des violences physiques"

Des femmes et des hommes se mobilisent dans une trentaine de villes françaises ce samedi, dont Strasbourg et Mulhouse, pour dire non aux violences faites aux femmes. Des rassemblements et manifestations à l'appel du collectif #NousToutes.

La manifestation mulhousienne contre les violences faites aux femmes en novembre 2018. © Maxppp - Thierry GACHON Grande journée de mobilisation le samedi 19 novembre partout en France, à l'appel du collectif #NousToutes. Une trentaine de rassemblements sont organisés contre les violences faites aux femmes, avant la journée mondiale de lutte le 25 novembre, avec en Alsace, des manifestations à Mulhouse et à Strasbourg. ⓘ Publicité 118 féminicides en France mi-novembre Au 18 novembre 2022, 118 féminicides on été recensés en France. Des crimes qu'il faut dénoncer, mais Régine, du collectif #NousToutes dans le Haut-Rhin rappelle qu'il y a d'autres formes de violence. "Elles sont aussi psychologiques, elles peuvent être administratives, elles peuvent être financières, tout le monde sait que les hommes et les femmes ne sont pas payées de la même façon. Les violence, c'est pas uniquement des coups." L'objectif de ces marches, c'est de rendre le manque d'égalité et les violences visibles. A Strasbourg, le rendez-vous est donné place d'Austerlitz à 14 heures. A Mulhouse, c'est place de la Bourse aussi à 14 heures.