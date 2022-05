Journée de mobilisation pour l'Ukraine à Couzeix : "on commence à réaliser que c'est la réalité"

Course solidaire, flash-mob, collecte de dons et concert caritatif... A Couzeix, plusieurs associations se sont réunies pour organiser une journée de soutien pour l'Ukraine au complexe sportif.

Le complexe sportif de Couzeix habillé de bleu et de jaune pour une journée. Cela fait trois mois que les premières familles ukrainiennes sont arrivées en Haute-Vienne pour fuir la guerre dans leur pays. Si la première vague d'émotion est passée, les habitants restent mobilisés pour venir en aide à ces familles selon Kristine Kornienko, présidente de l'association Ukraïnka : "Mais il faut continuer d'être présent, parce qu'on commence tout juste à réaliser que c'est une situation qui va durer longtemps. On commence à peine à réaliser que c'est la réalité." Alors, avec son association, elle organise des mobilisations comme celle de ce samedi 28 mai. Food-truck, flash-mob, course solidaire et concert caritatif dont tous les bénéfices sont reversés à l'association Ukraïnka, mais aussi à celle qui vient en aide aux sans-abris.

On voulait aussi que les plus démunis qui sont souvent oubliés puissent bénéficier d'aide. On a pu récolter des vêtements, des sacs de couchage, explique Hervé Mérigaud, du Comité Miss Haute-Vienne, co-organisateur de la journée

Un chapiteau en hommage aux enfants morts

Christina Smoliy, secrétaire de l'association Ukraïnka, explique qu'une psychologue ukrainienne s'occupe des réfugiés dont le moral commence à être durement touché par la situation : "Il y a des enfants qui ne comprennent pas trop ce qu'il se passe et d'autres qui sont déprimés, qui n'arrivent plus à suivre leurs études. On essaie de réaliser des ateliers ludiques, des cours de français pour aider à s'intégrer, mais pour certains c'est compliqué. On a été changé pour toujours par ce que nous vivons".

Un chemin de chaussures d'enfant mène jusqu'au chapiteau qui rend hommage aux enfants morts durant la guerre en Ukraine et ceux qui ne pourront jamais réaliser leurs rêves. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Ces familles ukrainiennes continuent de vivre au rythme de la guerre dans leur pays. Elles pensent aux enfants qui sont morts et qui ne pourront plus réaliser leurs rêves. Alors, en hommage, un chapiteau a été monté pour cette journée. A l'intérieur, un arbre de vie, "qui symbolise leur vie perdue" explique Irina, "il y a aussi un globe, pour montrer où se situe notre pays. Et puis des peluches, des dessins et à l'extérieur, un chemin de chaussures d'enfants qui mène vers le chapiteau. C'est le chemin qu'ils auraient dû emprunter, celui de leurs rêves".

Dans ce chapiteau, il y a aussi des enfants sourire aux lèvres qui jouent à l'abri du soleil et du bruit de la musique.