Journée de mobilisation pour les salaires en Lozère

Une manifestation pour exiger des "réponses urgentes", notamment sur la question des salaires, et remettre les questions sociales au coeur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle.

Michel Guiral de FO : "l'objectif est multiple et d'abord le premier point le pouvoir d'achat. On en parle beaucoup depuis quelques jours, depuis quelques semaines, puisque nous sommes confrontés à des augmentations importantes des carburants, du gaz, de l'électricité, des produits alimentaires et aujourd'hui, on n'a aucune réponse du gouvernement. La seule réponse du premier ministre l'autre jour au journal télévisé, c'était de faire un bouclier par rapport à ces hausses de l'augmentation de la TVA sur le gaz. Je dirais un bouclier électoral, puisque ça ne vous aura pas échappé que le gel des augmentations se termine au mois de mars avril. Ça correspond à l'élection présidentielle."

Michel Guiral de FO Copier

Guillaume Martin de la CGT : "il y a des revendications assez anciennes qui reviennent sur le tapis, parce que le gouvernement n'a pas pris en compte les mesures qui, normalement, devraient s'imposer, notamment en termes d'augmentation de salaire, de création d'emplois, de conditions de travail. Et puis, on est particulièrement en colère parce que suite à l'épisode de crise sanitaire qui a consisté à appauvrir un certain nombre de populations, eh bien ce gouvernement y revient avec dans ses tiroirs la réforme des retraites et aussi la remise en route de la réforme de l'assurance chômage qui va consister à précariser un peu plus ceux qui le sont déjà."